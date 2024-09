Že desetina vložkov v vzajemce prek spletnih platform

Posamezniki se za naložbe v investicijske sklade najpogosteje odločajo po posvetu s strokovnjaki na pooblaščenih bankah, v zavarovalnicah in pri finančnih svetovalcih. V prihodnjih petih letih se bodo najbolj okrepila vlaganja prek platform za trgovanje, ki so zdaj drugi najbolj priljubljeni kanal za nakupe točk vzajemnih skladov.

Širitev aplikacij

Z raziskavo o vstopnih točkah, ki jih posamezniki izbirajo za naložbe v investicijske sklade, so v Evropskem združenju upravljavcev skladov Efama ugotovili, da 80 odstotkov vrednosti naložb Evropejci vložijo prek družb, kjer je mogoče dobiti finančne nasvete. Daleč največji delež imajo banke, prek katerih je prodanih 45 odstotkov vrednosti investicijskih skladov, v državah EU, tudi v Sloveniji, celo 57 odstotkov. S pomočjo finančnih svetovalcev posamezniki vložijo 18 odstotkov vrednosti naložb, prek upravljavcev portfeljev devet odstotkov, prek zavarovalnic pa sedem odstotkov. V državah EU se razmerja nekoliko razlikujejo.

Leta 2022 izvedena raziskava je sicer pokazala, da med 17 vključenimi državami prav v Sloveniji najraje vplačujemo v sklade kar neposredno pri upravljavcih. Na ta način vložimo petino vrednosti naložb, medtem ko ta delež neposredne prodaje v Evropi doseže vsega dva odstotka. Krepi se vloga digitalnih platform, prek katerih je mogoče samostojno vstopati na kapitalski trg. Na ta način je vloženih že deset odstotkov sredstev zasebnih vlagateljev, v Avstriji, na Danskem in Švedskem, v Veliki Britaniji več kot 15 odstotkov, na Norveškem pa skoraj četrtina.

»V prihodnjih petih letih bodo odprte platforme, ki omogočajo prodajo skladov različnih ponudnikov, ob finančnih svetovalcih imele večjo vlogo pri distribuciji. Tehnologije v financah bodo glavni katalizator, ki bo poganjal razvoj distribucijskih kanalov in spremenil razmerja,« pričakujejo v združenju Efama. Posebej izpostavljajo hitre spletne povezave ter mobilna omrežja, do uporabnikov prijazne aplikacije in elektronski plačilni sistemi.

Spletne platforme vlagateljem omogočajo, da samostojno kupujejo in prodajajo točke investicijskih skladov brez finančnih nasvetov strokovnjakov. Vlagatelji morajo sami opraviti raziskavo, na podlagi katere se odločijo, kam bodo vložili denar, oziroma ločeno od platforme poiščejo nasvet strokovnjaka. Vlagatelj si lahko pri trgovanju pomaga z mobilnimi in spletnimi aplikacijami, analitičnimi orodji ter algoritmičnim trgovanjem.

Le za izkušene vlagatelje

V BKS Bank AG, Bančni podružnici, kjer vlagateljem omogočajo tudi trgovanje prek mobilne in spletne aplikacije, pravijo, da aplikacije omogočajo enostaven dostop do finančnih trgov, spremljanje gibanja cen vrednostnih papirjev v realnem času ter hitre in varne nakupe in prodaje kadarkoli in kjerkoli, vključujejo grafične prikaze, tehnične analize in orodja za spremljanje portfeljev. Uporabniki lahko tudi nastavijo opozorila za gibanje cen in pomembne dogodke na trgu. »Takšno trgovanje je posebej zanimivo za tiste, ki se želijo hitro odzvati na tržne priložnosti. Poleg tega so stroški običajno nižji v primerjavi s klasičnimi borznimi storitvami,« pravijo v BKS Bank.

Pri tem pa poudarjajo, da samostojno trgovanje prinaša tudi izzive. »Ker posameznik nima neposrednega dostopa do strokovnih nasvetov, lahko sprejme napačne odločitve. Enostavna uporaba pa lahko spodbudi vlagatelja k pogostejšemu trgovanju, kar lahko poveča stroške in zniža dolgoročne donose,« opozarjajo.

Samostojno trgovanje je primerno za vlagatelje, ki imajo vsaj osnovno znanje o kapitalskih trgih in so pripravljeni vložiti čas v spremljanje tržnih trendov ter raziskovanje podjetij, v katera želijo vlagati. Preden se odločijo za samostojno trgovanje, morajo skrbno oceniti, koliko sredstev so pripravljeni investirati, pri čemer je ključno, da vlagajo le tisti denar, ki ga lahko brez večjih težav pogrešajo v primeru izgube. Pred vstopom na kapitalske trge se mora vlagatelj odločiti, ali je njegov namen trgovati ali varčevati za različne namene. Posebej pri namenskem varčevanju na kapitalskih trgih se je za pomoč smiselno obrniti k strokovnjakom, ki lahko vlagateljem pomagajo do najustreznejše naložbene strukture, tako stroškovno kot z vidika donosnosti.

Svetujejo tudi pozornost pri izbiri aplikacije. Da bi prepoznal kakovostno in zaupanja vredno aplikacijo za trgovanje, mora vlagatelj preveriti, ali je povezana z uveljavljeno finančno institucijo, kako so zaščitena njegova sredstva in kakšno podporo mu zagotavlja ponudnik v primeru težav ali zlorab. Vedno jih je treba prenašati iz uradnih trgovin, kot sta google play ali app store. Varna aplikacija ima tudi funkcije, kot sta dvofaktorska avtentikacija in šifriranje podatkov.

»Če omogoča redne posodobitve in zagotavlja dobro podporo uporabnikom, je to dober znak, da ji lahko zaupamo,« pravijo v BKS Bank, dodajajo pa, da imajo informacije, ki so jih podali v članku, »lahko tržno naravo in niso naložbeno priporočilo ali storitev investicijskega svetovanja«.