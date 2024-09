Velik potencial za rast kljub izzivom

V finančnotehnološki (fintech) industriji so globalni prihodki lansko leto dosegli veliko rast. Ključni akterji so dosegli dobičkonosnost in se hitro širijo, zato ima ta sektor kljub številnim izzivom velik potencial za rast.

Globalni prihodki v sektorju finančne tehnologije so se med letoma 2021 in 2023 povečali za 14 odstotkov, medtem ko sta se financiranje in vrednotenje zmanjšala, je pokazalo raziskava družbe Boston Consulting Group (BCG), ki temelji na več kot 60 intervjujev z vodilnimi globalnimi direktorji in investitorji v fintech podjetja.

»Fintech podjetja rastejo hitreje kot tradicionalni akterji. Čeprav prihodki te industrije predstavljajo manj kot tri odstotke celotnih prihodkov, eksponentni napredek v generativni umetni inteligenci in stalna rast vgrajenih financ pomenita, da smo še vedno na začetku poti finančnotehnološke industrije. Ločnica med zmagovalci in poraženci pa že postaja vse bolj očitna,« pojasnjuje Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica pri BCG. In dodaja, da je z letnim globalnim dobičkom v višini 3,2 bilijona dolarjev na osnovi 14 bilijonov dolarjev skupnih prihodkov finančna industrija izjemno velika in pripravljena na inovacije.

Oblikovanje prihodnosti finančne tehnologije

Razvoj panoge bodo zaznamovale predvsem vgrajene finance, povezana trgovina, odprto bančništvo in vpliv generativne umetne inteligence (UI) na produktivnost.

Vgrajene finance bodo do leta 2030 predstavljale trg v vrednosti 320 milijard dolarjev. »Segment malih in srednje velikih podjetij bo predstavljal približno polovico tega zneska, 150 milijard dolarjev. Segment potrošnikov, ki je že zdaj zelo aktiven pri plačilih, zavarovanjih in posojilih, bo dosegel 120 milijard dolarjev prihodkov, segment podjetij pa 50 milijard dolarjev prihodkov.«

Povezana trgovina je na pragu velikega razcveta in se pojavlja kot dolgo pričakovana ključna aplikacija za banke, ki jim prinaša nove vire prihodkov, krepi zvestobo strank in ponuja tržni kanal za njihove poslovne stranke. »Z natančnimi podatki o strankah lahko banke prikazujejo prilagojene oglase, za katere jim trgovci plačajo glede na doseženo prodajo ali promet. Ker so glavni viri prihodkov bank pod pritiskom in obstaja nevarnost, da bodo vloge v okolju z višjim donosom postale komoditeta, povezano poslovanje nakazuje prihodnji model za banke,« še navaja raziskava BCG.

Odprto bančništvo bo imelo majhen vpliv na bančništvo, vendar bo močno vplivalo na oglaševanje. V državah, kjer je to prisotno že več kot desetletje, ni prišlo do večjih sprememb ali novih ključnih storitev. »To ne pomeni, da odprto bančništvo ne bo imelo vpliva. Prihodki iz povezljivosti bodo skromni, a vrednost bo narasla pri ponudnikih, ki bodo izkoriščali infrastrukturo odprtega bančništva. Na področju oglaševanja bo dostop do transakcijskih podatkov omogočil bolj pravočasne, ciljno usmerjene in osebne ponudbe.«

Generativna UI prinaša revolucijo v produktivnosti

Generativna umetna inteligenca bo prinesla revolucijo v produktivnosti, čemur bodo sledile inovacije izdelkov. »Generativna UI že zdaj prinaša oprijemljive izboljšave produktivnosti v finančnih storitvah. Ker so njihovi 'digitalno prvi' stroškovni modeli močno povezani s področji, kjer tehnologija prinaša velike koristi – kodiranje, podpora strankam in digitalno trženje – bo vpliv generativne UI na fintech v bližnji prihodnosti verjetno še bolj izrazit. Čeprav bo njena uporaba pri inovacijah izdelkov nekoliko zaostajala za uporabo pri povečanju produktivnosti, se bodo sčasoma tudi ta področja razvijala.«

In kot še navaja raziskava BCG, se bodo morali akterji za uspešno delovanje v novem okolju osredotočiti na nekaj ključnih področij. »Preudarnost bo igrala pomembno vlogo, saj bo prepoznavanje tveganj in skladnosti prineslo konkurenčne prednosti. Prizadevati si bodo morali za dvig dobičkonosnosti za 25 odstotnih točk. Rast bo temeljila na postavljanju pogojev za trajnostno rast celotnega ekosistema. Za finančnotehnološka podjetja bo to pomenilo začetek poti do IPO (ali strateške prodaje) in nadaljnji razvoj. Uveljavljeni igralci, kot so banke za poslovanje s prebivalstvom, bodo morali postati platforme za digitalno sodelovanje. Vlade bodo morale podpreti vzpostavitev celovite in integrirane digitalne javne infrastrukture,« še navaja raziskava BCG.