S celostnimi rešitvami strankam pomagajo na poti do razogljičenja

Danfoss Trata je podjetje, v katerem proizvajajo, razvijajo in skrbijo za razvoj poslovanja za izdelke za daljinsko ogrevanje in ogrevanje stavb, ki je energetsko učinkovito in trajnostno. V podjetju razvijajo organizacijo podobno, kot razvijajo posel, kar je tudi ključ do uspeha, poudarja Saška Rihtaršič, generalna direktorica Danfossa Trate in podpredsednica daljinskega ogrevanja v Danfossu, sicer inženirka strojništva, ki podpira tudi večletno iniciativo Inženirke in inženirji bomo.

Odlična odzivnost na spremembe na vseh področjih poslovanja ter nenehno iskanje možnosti za razvoj novih izdelkov in kapacitet, je pot, s katero si zagotavljajo konkurenčno prednost.

Večji del njihove prodaje je usmerjen na evropske trge, vse več pa tudi na azijske trge in Bližnji vzhod. Zaradi znanih dogodkov so lani izstopili z ruskega trga, ki je sicer znašal kar 25 odstotkov vsega izvoza. Vojna v Ukrajini je tudi povečala potrebo po samoodvisnosti pri ogrevanju stavb in neodvisnosti od uvoza ruskega plina, zato so inovacije v energetsko učinkovitost povečale investicije v njihov sektor.

»Po umiritvi cen plina in zmanjšanju investicij v gradnjo novih objektov zaradi zvišanja obrestnih mer se na našem področju evropski trg umirja. Lani smo imeli skoraj 165 milijonov evrov prihodkov in 19,6 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega je znašala dobrih 127.000 evrov. Letos pa bomo zaradi vsega omenjenega ohranili enak obseg proizvodnje in prodaje kot v preteklem letu. Smo se pa v prihodnjem letu v primeru povečane rasti zelo hitro pripravljeni odzvati na povečano povpraševanje,« poudarja Saška Rihtaršič.

Ključni razlogi za uspeh

Energetska učinkovitost še vedno ostaja visoka prioriteta pri njihovih strankah, ki jim ponudijo celovito rešitev. »Ker vse bolj primanjkuje strokovne delovne sile na vseh področjih, stranke zelo cenijo rešitve, ki omogočajo ne samo učinkovitejšo uporabo naših izdelkov v aplikacijah, temveč tudi celotni potek, od naročanja do zagona naših rešitev in tehnične podpore za celotno življenjsko dobo izdelka – in to je naša konkurenčna prednost,« poudarja sogovornica.

Danfoss je prisoten na številnih področjih delovanja, od avtomobilizma do energetike in tako dalje. V preteklih letih je podvojil obseg poslovanja tudi na račun investicij v nakup novih podjetij oziroma združevanja ter tako postal za tretjino večja organizacija, tudi glede števila zaposlenih. Danski Danfoss zato daje avtonomijo posameznim poslovnim segmentom in enotam, da se lahko hitreje odzivajo ne samo na nove tehnologije, ampak predvsem na zelo nestabilne tržne razmere.

Podjetje nenehno vlaga svoj dobiček v rast, razvoj in inovacije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

odjetje nenehno vlaga svoj dobiček v svojo rast, razvoj in inovacije. Na ravni korporacije je cilj, da se od tri do štiri odstotke celotnega prometa investira v razvoj novih izdelkov in naprednih tehnologij, digitalnih rešitev. »Ne glede na izzive, s katerimi se spopadamo, je to usmeritev, ki jo želimo ohranjati, ker vemo, da je dolgoročno to naš ključ do uspeha. Smo inovativno inženirsko podjetje, ki stremimo k inovacijam, usmerjenim k doseganju kratko- in srednjeročnih rezultatov za posamezno območje delovanja, torej tako poslovno področje oziroma prodajno regijo.«

Zaposlene zato, kot pravi Saška Rihtaršič, motivirajo, da so inovativni, da sprejemajo odločitve za pogumne poteze in jim zato vodstvo tudi daje proste roke. Pri tem se lahko zgodijo tudi napake, iz katerih se vsi tudi kaj naučijo, saj trg zelo hitro pokaže, kaj rabi ali česa ne. »Zaposlene je treba opolnomočiti, kako biti del strategije in del odločanja, ne samo izvajanja. In tudi zato smo pridobili vedno nove dobre kadre, tudi inženirje.«

Globalni center za razogljičenje Danfossa

Danfoss Trata je postal eden od pilotnih obratov, ki naj bi med prvimi, že leta 2026, postal ogljično nevtralen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Danfoss je na piedestal prioritet postavil razogljičenje, zato smo veliko investirali v energetsko učinkovitost, ne samo na ravni posameznih poslovnih enot, ampak tudi na področju korporacije v smislu strategije, digitalnih orodij in poročanj. Pri tem sogovornica kot zanimivost pove, da so za celotno korporacijo, za vsako izmed 200 različnih proizvodnih enot pripravili načrt, do kdaj bo enota postala ogljično nevtralna.

»S pregledi in kazalniki uspešnosti na mesečni ravni tudi merimo (in)direktni ogljični izpust posameznega obrata v zrak. Danfoss Trata pa je postal eden od pilotnih obratov, ki naj bi med prvimi, že leta 2026, postal ogljično nevtralen – že letos so zmanjšali ogljični odtis za 30 odstotkov. Do leta 2030 bo takšen celotni Danfoss. Zelo pomemben del je tako imenovani Scope 3, kjer imamo največji vpliv pri tem, da naši izdelki v aplikacijah pri naših kupcih zmanjšujejo porabo energije.«

Sicer pa, kot še pojasnjuje generalna direktorica, na področju daljinskega ogrevanja in izrabe odvečne toplote Danfoss sodeluje s Hewllet Packardom, saj je v prihodnje odvečna toplota iz različnih virov, kot so podatkovni centri, zelo pomemben vir energije. »Veliko se ukvarjamo tudi z odpadno toploto iz supermarketov, ki nastaja pri hlajenju hrane, in z njo bodisi segrevamo dele stavbe bodisi oddajamo toploto v daljinsko ogrevanje. Pa tudi podatkovni centri, ki so podobno kot hladilne skrinje porabniki elektrike, odvajajo toploto, ki pa se z novo tehnologijo zajema s pomočjo vode, to je hidravlični zajem odpadne toplote iz podatkovnih centrov; in toplota se potem ponudi v omrežje daljinskega ogrevanja ali pa ohrani za ogrevanje stavbe. Pri tem sodelujemo s Hewllet Packardom, kjer smo s skupno rešitvijo prišli do izboljšave energetske učinkovitosti za 20 odstotkov pri ohlajevanju podatkovnih centrov. In zdaj z njimi pospešeno razvijamo rešitve za prihodnost.«

Pomanjkanje le nišnih profilov

Dobri kadri so ključ do uspešnosti vsakega podjetja, Danfoss Trata pa ima na lokaciji v Ljubljani in Kamniku malo manj kot 600 zaposlenih. »Nenehno poskušamo zagotavljati, da imamo na pozicijah prave kadre, ki pripomorejo k uspešnosti poslovanja, saj tako ohranjamo odzivnost in prednost na trgu. Smo podjetje, ki razvija organizacijo podobno, kot razvija posel, in to je tudi ključ do uspeha,« še pravi Saška Rihtaršič. In dodaja, da pri njih v zadnjem času niso imeli veliko težav s pridobivanjem inženirskih kadrov, tudi zato, ker je naša blagovna znamka dobro zapisana na trgu, ker nenehno investiramo v razvoj in inovacije, pri čemer v procese vključujemo zaposlene, ne nazadnje pa ponujamo dobro usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja. Ponujamo tudi rotacijo na delovnih mestih, kar omogoča tudi vertikalen razvoj kariere. Poleg tega dobro sodelujejo z univerzami in srednjimi šolami.

»Zadnje čase pa opažamo pomanjkanje ustreznih kadrov na trgu dela na posameznih področjih v proizvodnji, na primer pri operaterjih CNC. Gre za pomanjkanje nišnih profilov, saj je proizvodnja vse bolj digitalizirana in avtomatizirana ter zato zahteva kar nekaj tehničnega znanja.«

Na vodstvenih položajih 30 odstotkov žensk

Podjetje Danfoss Trata. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakšna je nadaljnja pot

Podjetje Danfoss si je postavilo tudi cilj enakih možnosti: 25-odstotni delež žensk na vodstvenih mestih, trenutno so pri 21 odstotkih. »Postavili smo si 25-odstotni cilj v vodstvenih strukturah zato, ker je 25 odstotkov vseh zaposlenih v Danfossu žensk. In v Sloveniji imamo zaposlenih 30 odstotkov žensk in prav takšen odstotek tudi na vodstvenih položajih, kar pomeni, da smo cilj že dosegli. In še preden se je Danfoss podal na pot enakopravnosti, smo imeli na slovenski lokaciji že močno prisotno kulturo vključevanja, opolnomočenja žensk za napredovanje na poslovnih poteh. Sicer pa se je pred nekaj leti Danfoss odločil, da bomo začeli s skupinami enakopravnosti na različnih področjih, kot sta starostna ali spolna enakopravnost. In prav pri slednji smo v skupini Danfoss Trata bolj vidne zaradi naše aktivnosti, prodornosti in angažiranosti. Menim, da se veliko drugih enot v Danfossu navdihuje s tem, kar počnemo v slovenski enoti, kakšne ideje imamo, kako navdušujemo. Tako, na primer, na naši lokaciji gostimo Inženirke leta, se udeležujemo teh dogodkov in podobno.«

Danfoss želi biti številka ena v Evropi na področju daljinskega ogrevanja in rešitev za ogrevanje stavb. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Danfoss ima, poudarja Saška Rihtaršič, zelo jasno vizijo, kje želi biti. »Želimo biti številka ena v Evropi in potem tudi v drugih regijah. Predvsem v Evropi na področju daljinskega ogrevanja in rešitev za ogrevanje stavb. To bomo dosegli tako, da bomo nenehno investirali v razvoj novih izdelkov, v razvoj avtomatizacije tehnoloških procesov ter hkrati ohranjali organizacijo in organizacijsko kulturo, ki bo res znala privabljati. Obenem pa tudi ohranjali mlade talente, jih znali motivirati.«

Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti na nenehno prilagajanje in odzivanje na tržne razmere in dogodke okoli nas. »Dogodki okoli nas se namreč ne bodo upočasnili. Menim, da bodo postali še bolj dinamični. In vse bolj bo pomembno tudi – glede na to, da delamo dlje –, da si sami pri sebi ustvarjamo ideje, kaj bo naš naslednji poklic. Po moji oceni moramo biti tudi pripravljeni, da pri 50 letih spremenimo fokus z enega področja na drugo. Vse manj bo najbrž poklicev, v katerih boš pri 25. letih začel delati in se na istem delovnem mestu potem tudi upokojil.«

In kot še zaključuje generalna direktorica Danfossa Trate, je ta pripravljenost vseobsežnega in vseživljenjskega učenja nekaj, kar nas bo še bolj definiralo v prihodnosti. »Pa mislim, da ne bo velikih, hudih sprememb z danes na jutri, ampak bodo spremembe vsak dan vseprisotne.«