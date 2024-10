Visoka dodana vrednost me navdaja z občutkom zmagoslavja

Na dan našega obiska je bila Kolektor Etra tudi v znamenju priprav na športne igre zaposlenih. V gajbici so bili pripravljeni loparji, natisnjen je bil razpored nogometnega turnirja. »Športne igre dajejo ljudem občutek pripadnosti, na njih se sprostijo, ne pogovarjamo se o službenih zadevah, ampak tudi zasebnih, in se jih tudi vodstvo rado udeleži, ker je prijetno,« pravi glavni direktor proizvajalca transformatorjev dr. Tomaž Kmecl. Kadri so pomembni za uspeh podjetja – Kolektor Etra bo letos presegla 200.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Podjetje iz Črnuč je lani ustvarilo 228 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 27 odstotkov več kot leto prej. Letos bodo presegli cilj 260 milijonov evrov prihodkov, saj so v prvih sedmih mesecih realizirali 25 odstotkov več prodaje kot lani v istem obdobju. Knjigo naročil imajo polno že do konca leta 2026, zato zdaj zbirajo naročila za leti 2027 in 2028, nekatera naročila pa imajo tudi že za leta do 2030.

Razlogi za rast so v zelenem prehodu, pojasnjuje Tomaž Kmecl: »Celotna Evropa in svet se vedno bolj osredotočata na električno energijo, kar nam daje kot branži poseben položaj. Ker smo priznani kot kvaliteten proizvajalec energetskih transformatorjev, to pozicijo s pridom izkoriščamo. Kupci, še posebej evropski, pa so za kakovosten produkt pripravljeni plačati višjo ceno.«

Vendar pa zgolj povpraševanje ni dovolj. S čim so prepričali kupce, da izberejo njih namesto morda večjih proizvajalcev? »Naša konkurenčna moč je predvsem v zanesljivem izdelku, učinkovitem poprodajnem servisu ter v spoštljivem odnosu do kupca. Ti to cenijo,« odgovarja direktor.

Sam s ponosom predstavlja mejnik, ki ga bodo letos dosegli in ki je v tako velikem proizvodnem podjetju v Sloveniji morda edinstven: »Doseči 200.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega je v naši branži uspeh, ki se ga veselim. Ko gledam neposredne konkurente z nižjo dodano vrednostjo, me ta podatek navdaja z občutkom zmagoslavja. Uspeh pripisujem predvsem notranji moči podjetja, saj se vsi trudimo dosegati čim boljše rezultate in skupaj uživamo njihove sadove.«

Smo za evropsko industrijo v zelo kritičnem obdobju in treba je korenito razmisliti, kako naprej. Na vodstvenih pozicijah smo odgovorni za številne družine in moramo vleči prave poteze zdaj, da se nam jutri ne zgodi scenarij nemške avtomobilske industrije, pravi Tomaž Kmecl. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V investicijskem ciklu

Kolektor Etra transformatorje izdeluje v treh proizvodnih enotah, dve sta v Ljubljani, ena pa v bližini Beograda, v Barajevu. V eni od črnuških enot izdelujejo predvsem 110-kilovoltne (kV) transformatorje, v drugi pa transformatorje z napetostjo 220 oziroma 420 kV in močjo do 500 megavolt amperov​ (MVA). V Srbiji izdelujejo manjše transformatorje z močjo od enega do 20 MVA.

Z novim laboratorijem, ki so ga v Srbiji odprli letos, lahko na tej lokaciji izvajajo meritve transformatorjev do 145 kV, kar je ciljna vrednost v Barajevu, medtem ko je prejšnji omogočal samo meritve do 70 kV. Pri tem so letos na prireditvi ob navzočnosti zaposlenih, poslovnih partnerjev, srbskih oblasti, lastnikov in medijev položili tudi temeljni kamen za več kot deset milijonov evrov vredno novo tovarno v Srbiji, s katero bodo lahko proizvodnjo več kot podvojili, izdelovali večje transformatorje do 40 MVA in prihodke v Srbiji povečali z dobrih 20 milijonov evrov na 50 milijonov evrov. Zagon tovarne pričakujejo v 2026.

Kolektor Etra izdeluje v Črnučah tudi velike transformatorje, prav poseben izziv je njihov transport. FOTO: arhiv Kolektor Etra

Pri tem se Kolektor Etra širi tudi v domačih Črnučah, denimo z novo proizvodnjo in novim laboratorijem. Vlogo za gradbeno dovoljenje so vložili že pred časom, sredstva za gradnjo imajo pripravljena, zato si želijo investicijo začeti čim prej. Današnja zmogljivost tovarne je približno 250 energetskih transformatorjev na leto s skupno močjo 15.000 MVA. Cilj do leta 2030, ko bodo vse investicije zaključene, je zmogljivosti povečati na 350 transformatorjev na leto s skupno močjo 25.000 MVA.

Širitev na ameriški trg

Tomaž Kmecl pojasnjuje, da bodo s temi investicijami še bolj utrdili položaj priznanega proizvajalca transformatorjev v Evropi in širše. Njihovi kupci so proizvajalci električne energije, distribucijska podjetja ter prenosna podjetja, ki skrbijo za prenos električne energije na daljše razdalje. Poleg teh so kupci tudi industrijska podjetja. Glavni trgi so Anglija, Francija, Nemčija in skandinavske države. »Še pred nekaj leti nismo sodelovali niti s Francijo niti z Anglijo. To so trgi, kjer cenijo kakovosten produkt in dobre poslovne odnose. Ostali bomo zvesti strategiji poslovanja s takšnimi kupci. Imamo pa ambiciozne cilje vstopa na močan ameriški trg,« pove Kmecl. Kot dodaja, so v ZDA že prodali transformatorje in storili prve korake za širjenje čez lužo: »Za močnejši prodor imamo več možnosti: ali na ta trg vstopiti s prevzemom kakšnega od konkurentov ali pa z organsko rastjo s postavitvijo lastnega obrata.«

Po sogovornikovih besedah na kakovost transformatorjev ključno vplivajo robusten električni dizajn transformatorja ter avtomatizirani, robotizirani in digitalizirani proizvodni procesi: «Transformator je sestavljen iz mnogo sestavnih delov in proizvodni postopki ter odgovorni delavci so tisti, ki naredijo končni produkt kvaliteten. Transformator mora dosegati življenjsko dobo od 40 do 60 let, zato sta premišljen tehnični koncept in pozorna izdelava ključna za doseganje tega cilja.«

Poziv gospodarstvenikom

Na kakovost transformatorjev ključno vplivajo robusten električni dizajn transformatorja ter avtomatizirani, robotizirani in digitalizirani proizvodni procesi. FOTO: arhiv Kolektor Etra

»Ocenjujem, da bomo prihodnjih pet do deset let zagotovo zelo dobro poslovali, saj bo zeleni prehod še nekaj časa trajal, potreba po transformatorjih je velika, branža je ugodna. Naša pozicija na trgu je odlična, kupci so bogata energetska podjetja, ki z nami želijo sodelovati,« je zadovoljen Kmecl. Ta se zato veseli prihodnosti, saj se – kot pravi – takšna obdobja v poklicni karieri menedžerja redko ponavljajo: »Menedžerji moramo mnogokrat rezati stroške in se boriti za osnovno preživetje. Trenutno obdobje pa je za nas ugodno in ga poskušamo v celoti izkoristiti za zagotavljanje dodatnih proizvodnih zmogljivosti in za zagotavljanje prijetnega sobivanja zaposlenih v podjetju.«

Kljub temu pa je treba gledati dlje v prihodnost. Kmecl pravi, da je njegova naloga predvideti dogajanja tudi čez deset, petnajst let, ko se morda časi spremenijo. Na to je treba biti pripravljen. K temu poziva tudi druge gospodarstvenike: »Apeliral bi na tiste, ki so se po položaju dolžni ukvarjati s prihodnostjo podjetja, da se s preigravanjem strategij čim bolj ukvarjajo. Smo za evropsko industrijo v zelo kritičnem obdobju in treba je korenito razmisliti, kako naprej. Na vodstvenih pozicijah smo odgovorni za številne družine in moramo vleči prave poteze zdaj, da se nam jutri ne zgodi scenarij nemške avtomobilske industrije, kjer jih je kitajska konkurenca v razvojnem smislu neulovljivo prehitela. Ne samo nemška, celotna evropska avtomobilska industrija se bo po mojem mnenju znašla v nezavidljivem položaju; ta scenarij se pri drugih gospodarskih panogah ne sme ponoviti.«

Na kakovost transformatorjev ključno vplivajo robusten električni dizajn transformatorja ter avtomatizirani, robotizirani in digitalizirani proizvodni procesi. FOTO: arhiv Kolektor Etra

Današnja zmogljivost tovarne v Črnučah je približno 250 energetskih transformatorjev na leto s skupno močjo 15.000 MVA. Cilj do leta 2030, ko bodo vse investicije zaključene, je zmogljivosti povečati na 350 transformatorjev na leto s skupno močjo 25.000 MVA. FOTO: arhiv Kolektor Etra

Čeprav je, kot pravi, po naravi optimist, ga prihodnost Evrope zaradi slabih gospodarskih razmer skrbi. Po njegovem se bo tudi v prihodnje stara celina soočala z velikimi strukturnimi in socialnimi težavami: »Doslej nam je uspešna gospodarska politika omogočala, da smo si Evropejci glede na preostali svet lahko zagotavljali relativno ugodne storitve in dobro socialno oskrbo. Mislim, da se bo to žal spremenilo. Vzroke vidim v spremenjenih vrednotah v Evropi; vse preveč se razmišlja o uživanju in pravicah, vse manj pa o odgovornosti in odnosu do dela. Preostali svet pa medtem dela tehnološke korake naprej. Želijo si zmagovati, biti boljši od drugih. To so vrednote, ki so bile nekoč evropske in ki v Evropi počasi tonejo v pozabo. Žal.«

V Kolektor Etri zato veliko časa namenijo zaposlenim in ohranjanju vrednot. »To je tisto, kar drži podjetje skupaj, in tisto, kar nas dela uspešne.«