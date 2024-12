Janja Garnbret: Sijala v mestu luči, toda njeni žarki segajo precej dlje

V olimpijskem letu se pravzaprav niti ne spodobi, da med kandidati za Delovo osebnost leta ne bi bila zlata olimpijka, kakršna je Janja Garnbret. Korošica je absolutna vladarica svetovnega športnega plezanja že več let. Prav na vsaki tekmi, na kateri je lani nastopila, je zmagala, tudi na olimpijskih igrah je 25-letnica zasenčila konkurenco in ubranila naslov iz Tokia.

Zmagala je tudi na domači tekmi v Kopru in vpisala rekordno 45. zmago v svetovnem pokalu. Slovenska športna kraljica je bila že petič izbrana za športnico leta. Njen vpliv in glas pa segata daleč od tekmovališč, ne nazadnje je nova ambasadorka plemenitega projekta Botrstva v športu ...

Garnbretova se je v Verdu pri Vrhniki skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom že začela pripravljati na novo sezono, toda spomin na vrhunec letošnje je še zelo živ. »Pred dnevi sem si ogledala posnetek nastopa v Parizu in spet so me zalile solze. Še vedno me preplavijo čustva, ker vem, koliko sem vložila v to zlato kolajno,« je priznala Janja, ki ji je Planinska zveza Slovenije v začetku meseca v Novem mestu podelila zlati častni znak.

Garnbretova želi nenehno napredovati. FOTO: Jože Suhadolnik

Ko je 10. avgusta v Le Bourgetu padla na balvanih in si zvila prst, je Sloveniji zastal dih, pa tudi, ko je v težavnosti lezla proti točki, ki je označevala prvo mesto. Ko jo je dosegla, so se po soseskah po vsej deželi slišali vzkliki navdušenja in poki odpiranja penine. Ali sploh ve, kako težko je navijačem, ko držimo pesti za »pajkovko« iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu?

»Verjamem, da ste bolj živčni kot jaz. Ker tudi jaz težko gledam kolege in trpim, čeprav vem, da jim ne morem pomagati in pravzaprav škodujem sebi. Ko sem v steni, sem popolnoma mirna, zbrana, v svojem svetu,« je za spodbudo hvaležna Garnbretova, ki je bila po letih 2018, 2019, 2021 in 2023 spet športnica leta in je pred tednom v Cankarjevem domu blestela v razkošni obleki.

Tina Maze zelo ceni svojo koroško naslednico. FOTO: Uroš Hočevar

Tina Maze Dobitnica štirih olimpijskih kolajn v alpskem smučanju, o Janji Garrnbret: »Janja uteleša spontan razvoj talenta, ki se na poti ni izgubil, a ga je le okrepila s trdim delom. Je tako naravno in tako preprosto žensko bitje, ki je v tem, kar počne, povsem na svojem planetu, in težko mi je najti prave besede, s katerimi bi jo postavila tja, kamor spada. Rezultati govorijo svojo zgodbo, osebno pa se mi zdi kot sošolka iz gimnazije, s katero bi lahko ušpičili marsikatero vragolijo. Njej je všeč plezanje, meni smučanje, nobeni ne bi uspelo v drugem športu. Kolo slovenskega športa Janja in drugi iz te generacije vrtijo naprej s še višjimi obrati. Želim si, da nasledniki, ki prihajajo, ne bodo izgubili tega prekrasnega športnega vala.«

»V Sloveniji imamo res veliko vrhunskih športnic. Da sem jaz najboljša med najboljšimi, sta zame velik privilegij in čast,« ostaja plemenito skromna Janja, ki si je za sezono dala šolsko oceno 5. »Vsako leto, ko me novinarji vprašate o načrtih, rečem, da naslednje leto res ne more biti boljše, a vedno je, zato bom tokrat raje tiho,« se je pošalila: »Veselim se novih izzivov, glavni cilj pa je osvojitev naslova svetovne prvakinje septembra v Južni Koreji. Dolgoročni pa ubranitev olimpijskega zlata v Los Angelesu 2028.«

V Cankarjevem domu je bila petič imenovana za slovensko športnico leta. FOTO: Mediaspeed

V teh prazničnih dneh ljudje dajemo novoletne zaobljube, ki jih potem navadno hitro prelomimo. Kako je pri Janji? »V bistvu želim ves čas rasti kot športnica in oseba. Če že moram nekaj izpostaviti, se želim vseliti v novo hišo na Brezovici pri Ljubljani,« pravi Garnbretova, ki pove, da ne šteje zmag in kolajn, zanjo je najpomembnejše, da nenehno napreduje.

Socialni status ne sme uničiti sanj

Tudi kadar ni v steni, je vedno nasmejana in ustrežljiva plavolaska zelo aktivna. Ni ji težko nagovoriti aktualnih problemov, kot so, denimo, prehranske motnje deklet ali medvrstniško nasilje. Letos je že tretjič posadila 4000 dreves, tokrat na Pohorju, saj želi naravi nekaj vrniti glede na to, da je zaradi vseh potovanj njen ogljični odtis velik. Dočakala je tudi slikanico Janja in čudežna roža ter od Gorana Dragića prevzela vlogo ambasadorke programa Botrstvo v športu.

V Parizu je ubranila zlato kolajno iz Tokia. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Življenjski moto Sanjaj. Verjemi. Uresniči.

»No, to je lahko ena zaobljuba. Želim zbrati čim več sredstev in tako pomagati športnikom iz socialno ogroženih okolij. Ko me je predsednik OKS Franjo Bobinac poklical in vprašal, ali bi bila ambasadorka, nisem oklevala. Zavedam pa se, da je to tudi velika odgovornost in izziv. Športniki imamo radi izzive. Socialni status mladih nikdar ne bi smel vplivati na njihove sanje. Če jaz kot otrok ne bi imela podpore, ne bi mogla tekmovati, ker moja starša tega preprosto ne bi zmogla. Če lahko karkoli naredim za mlade športnike, z veseljem pomagam,« je Janja spet pokazala lastnosti, ki krasijo velike osebnosti.