Zmagovalec je res en sam, a tudi ostali si zaslužijo enak poklon (FOTO, VIDEO)

Dnevi po vsakoletni menjavi koledarja so v uredništvu Dela posebni, po eni strani zavezani tradiciji, ki sega do leta 1990, ko je naša medijska hiša prvič podelila naslov Delova osebnost leta, po drugi pa predvsem sedanjosti: dosežkom posameznikov, ki so najizraziteje zaznamovali aktualni čas oziroma leto, ki se je izteklo.

V uredništvu smo za Delov častni naslov tudi tokrat nominirali deset izjemnih ljudi, Samo Zver je nasledil lansko dobitnico tega naslova, županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak, ki se je udeležila tudi tokratne razglasitve.

A čisto nič manj si poklona ne zaslužijo tudi vsi preostali nominiranci: Bojan Cvjetićanin (glasbenik), Blaž Brodnjak (predsednik uprave NLB), Sonja Prosenc (filmska režiserka in scenaristka), Maja Plaz (predsednica Društva SOS telefon), Tilen Genov (predsednik Evropskega združenja za kite in delfine), Janja Garnbret (olimpijska prvakinja v športnem plezanju), Tadej Pogačar (kolesar in ustanovitelj fundacije), Samo Zver (vodja hematologije UKC Ljubljana), Špela Miroševič (mati in borka za otroke z redkimi boleznimi), Goran Dragić (košarkar in dobrodelnik), ter vsi nagrajeni Delovi novinarji, ki vsakodnevno iščejo zgodbe, ki navdihujejo.

Kot je dejal predsednik uprave banke Intesa Sanpaolo Luigi Fuzio, ki je skupaj z zavarovalnico Triglav podprl dogodek, so izjemni posamezniki, ki so se predstavili na odru, tisti ki s svojim zgledom povzdigujejo celotno družbo.

Ti pa nam z besedami Sama Zvera polagajo na srce: Ne pozabite živeti, se šaliti, se pogovarjati.

