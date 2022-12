Deseterica po izboru uredništva

Vsak december v uredništvu iščemo kandidate za Delovo osebnost leta. Ljudi, ki so zaznamovali pretekle mesece s svojim delom, pogumom, drznostjo, podjetnostjo, dobroto ... Ki navdihujejo in navdušujejo tudi druge. Pred nami je deseterica po izboru Delovega uredništva. Od danes pa do 16. decembra bomo vsak dan predstavili enega od njih. Glasovanje na Delovi spletni platformi bo med 17. decembrom in 2. januarjem, ko bo uredništvo skupaj s prejetimi glasovi bralcev določilo zmagovalca. Ta bo postal 33. Delova osebnost leta. Razglasitev bo 12. januarja zvečer.

To je naš izbor:

Maruša Bradač. Astrofizičarka, ki sodeluje pri največjem vesoljskem teleskopu Webb.

Foto Jože Suhadolnik

Ivo Boscarol. Uspešno podjetniško zgodbo je spremenil v milijone in veliko denarja poklonil svoji občini.

FOTO: Jože Suhadolnik

Matjaž Šerkezi. Gorski reševalec, ki potrpežljivo ozavešča »facebook planince«.

Foto Jože Suhadolnik

Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh. Zakonski par, ki je s hitro akcijo iz Kijeva evakuiral mlade glasbenike.

FOTO: Jože Suhadolnik

Simon Vendramin in Stanko Močnik. Vodji izmene na gorečem Krasu – 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

FOTO: Jože Suhadolnik

Inštitut 8. marec (Nika Kovač). Predstavniki nove generacije, ki se borijo za solidarno in enakopravno družbo.

FOTO: Jože Suhadolnik

Marjan Pipenbaher. Gradbeni inženir, ki je povezal Hrvaško, Slovencem pa skrajšal pot do juga.

FOTO: Jože Suhadolnik

Urša Bogataj. Prva slovenska olimpijska prvakinja v smučarskih skokih.

FOTO: Blaž Samec

Robert Golob. Nekdanji menedžer, ki je spremenil politično sliko v državi.

FOTO: Leon Vidic

Nataša Pirc Musar. Prva predsednica Slovenije.