SIQ Ljubljana je postal del svetovne elite

SIQ Ljubljana je postal del elitne skupine preizkusnih laboratorijev in certifikacijskih organov na svetu, saj se je glede na število izdanih certifikatov IECEE CB povzpel v zgornjo četrtino najboljših. V to skupino se uvrščajo le najboljši laboratoriji na svetu, iz držav, kot so Danska, Švedska, Singapur, Nemčija, Japonska, Finska, ZDA, Italija in Kitajska.

S pomočjo certifikata lažje do tujih trgov

Shema IECEE CB je mednarodna certifikacijska shema za medsebojno priznavanje rezultatov preizkušanja električne varnosti in elektromagnetne združljivosti proizvodov. Izdaja se na podlagi izvedenega celotnega preizkušanja po harmoniziranih mednarodnih standardih IEC.

Shema združuje 93 certifikacijskih organov iz 54 držav in deluje vse od leta 1985. Proizvajalci s pridobljenim certifikatom IECEE CB veliko lažje in hitreje dostopajo do mednarodnih trgov ali dodatnih nacionalnih certifikatov v posameznih državah.

FOTO: SIQ

SIQ kot pomemben člen slovenskega gospodarstva

SIQ s tem le še bolj utrjuje svojo pomembno vlogo pri podpori tudi slovenskega gospodarstva in podjetij, ki s svojimi proizvodi vstopajo na globalne trge. Med uporabniki storitev SIQ in certifikatov CB je tudi skupina Hisense Europe in znotraj nje podjetje Gorenje, ki večji del proizvodov izvozi v države po vsem svetu. Izpostavljajo, da je »uporaba certifikatov CB navadno ključni korak pri nadaljnjih postopkih nacionalnih certifikacij in izvozu ter tako pomemben korak pri zagotavljanju prisotnosti na globalnem trgu. Kompetentnost, odzivnost in bližina SIQ nam pomagajo, da smo lahko pri tem učinkoviti in uspešni, ter predstavljajo visoko dodano vrednost pri naših številnih certifikacijskih postopkih.«

SIQ Ljubljana je član sheme IECEE CB že od leta 1991 in je s kar 1237 akreditiranimi standardi v obsegu CB na 15. mestu. Konec leta 2022 je dosegel tudi pomemben mejnik – izdajo 10.000. certifikata CB. Zdaj število izdanih certifikatov že presega 13.000.

Naročnik oglasne vsebine je SIQ