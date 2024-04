Še je čas za predložitev predlogov

Evropska komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov programa Digitalna Evropa, in sicer je čas za to do 29. maja.

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno. Tako bodo podprti projekti na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH).

S tem se želi z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalna preobrazba evropske družbe in gospodarstva. To pa bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem. Kot navajajo na resornem ministrstvu, program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno, temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere.