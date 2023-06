IIoT (Industrijski internet stvari): pot v industrijo 4.0

Ste si kdaj, ko ste razmišljali o prihodnosti, želeli, da bi bile nekoč vse naprave vašega industrijskega okolja brezhibno povezane, optimizirane in da bi omogočale vpogled v ključne parametre v realnem času? Ta prihodnost je zdaj resničnost, in sicer s tehnologijo industrijskega interneta stvari – IIoT. IIoT prinaša (r)evolucijo v načinu nadzora, izvajanja proaktivnega vzdrževanja naprav in sistemov ter razvoja novih poslovnih modelov.

Z rešitvami industrijskega interneta stvari strojegraditelji in uporabniki strojev pridobivajo izjemne možnosti povezovanja in integracije. Z izkoriščanjem moči senzorjev, naprav in napredne analitike vam omogočamo zbiranje in analizo ogromnih količin podatkov iz vseh segmentov industrijskega ekosistema na enem mestu. Tak pristop, ki temelji na realnih podatkih, omogoča hitre, pravilne, predvsem pa pravočasne odločitve. Hkrati optimizira poslovanje in zmanjšuje čas nenačrtovanih zaustavitev oziroma nedelovanje ključnih procesov.

Platforma IIoT360 za spremljanje in optimizacijo strojev v realnem času

Telekom Slovenije in Metronik sta skupaj razvila platformo, ki sta jo poimenovala IIoT360. Namenjena je spremljanju in optimizaciji delovanja proizvodnih strojev. Platforma strojegraditeljem in uporabnikom strojev omogoča spremljanje delovanja strojev v realnem času, njihovo boljšo izkoriščenost in razpoložljivost ter možnost proaktivnega vzdrževanja.

FOTO: Platforma Iiot360

Izzivi strojegraditeljev

Strojegraditelji se kljub prizadevanjem za zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje med procesom vzdrževanja strojev srečujejo s številnimi ovirami, ki neposredno vplivajo na zadovoljstvo vseh vpletenih in finančni vidik poslovanja. Nekaj najbolj perečih izzivov, pred katerimi se lahko znajdejo:

nenadni zahtevki za podporo visoke prioritete (pogosto iz tujine);

preveč pomanjkljive informacije o stanju stroja in njegovem zgodovinskem stanju, da bi lahko ugotovili vzrok nedelovanja (za potrebe odprave napak, preprečevanja nadaljnjih izpadov in dokazovanje odškodninske odgovornosti);

oteženo razporejanje virov in načrtovanje zaposlenih in drugih razpoložljivih virov, predvsem rezervnih delov.

Navedeni izzivi neposredno vplivajo na zadovoljstvo kupcev, ugled strojegraditelja in zadovoljstvo zaposlenih. Nezadovoljstvo povzročajo dejavniki, kot so:

daljše obdobje za odpravo napak (zaradi potrebnih večkratnih obiskov in zamika pri identifikaciji okvare);

višji stroški vzdrževanja;

zamude novih projektov zaradi nenadnih prerazporeditev virov;

nižja donosnost posamezne naložbe (ROI) v stroj zaradi upada produktivnosti kot posledice izpada.

Ključni so podatki o strojih v realnem času

Tovrstnim težavam se lahko strojegraditelji izognejo, če imajo na voljo podatke o strojih v realnem času. To si lahko na stroškovno učinkovit način zagotovijo z uvedbo rešitve IIoT360, ki po eni strani izpolnjuje tehnološke in vsebinske zahteve, po drugi pa ne zahteva visoke investicije.

Strojegraditelji lahko ob strokovnem svetovanju Telekoma Slovenije in Metronika na domenskih področjih (zajem podatkov, povezljivost, varnost, obdelava podatkov) z minimalnimi obremenitvami svojih zaposlenih opravijo integracijo strojev v rešitev IIoT360. Tako si na varen način zagotovijo vpogled v trenutno in preteklo stanje svojih strojev ter samodejno obveščanje vzdrževalne ekipe o anomalijah pri delovanju ali okvarah.

Obveščanje o anomalijah pri delovanju stroja omogoča:

hitro ukrepanje in preprečevanje okvar;

hitro odpravo napake in vzpostavitev ponovnega delovanja v primeru okvare.

S platformo IIoT360 lahko tako strojegraditelji izboljšajo produktivnost strojev, pravočasno preprečijo okvare, povečajo razpoložljivost in s tem optimizirajo njihovo delovanje. To prispeva k zmanjšanju zastojev ter k višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti proizvodnje, vzdrževanja in izposoje strojev.

Platforma IIoT360 je na voljo prek vseh standardnih spletnih brskalnikov in ne zahteva dodatne namestitve. Dostopna je na vseh mobilnih napravah in računalnikih. Več informacij: www.iiot360.si

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije d.d.