Popolno orodje za sodelovanje na daljavo

Ne glede na to, od kod vaši sodelavci delo opravljajo, je ključno, da ga opravljajo čim bolj kakovostno. V Telekomu Slovenije razumemo te potrebe, zato podjetjem zagotavljamo varne in izjemno zmogljive ter hkrati prilagodljive rešitve.

Cisco Webex je celovita rešitev, ki omogoča hibridno delo na način, da zagotavlja enoten sistem za zaposlene v pisarni, na terenu ali oddaljenih lokacijah. Omogoča napredne funkcije, kot so avtomatski posredovalec, glasovna pošta, prevezovanje klicev, takojšnje sporočanje, videokonferenčni sestanki, deljenje namizja in datotek, ter mnogo drugih, ki omogočajo boljšo komunikacijo in podporo strankam.

S pomočjo rešitve Cisco Webex lahko podjetja povečajo dosegljivost svojih zaposlenih in zmanjšajo potrebe po vzdrževanju fizične opreme na različnih lokacijah. Nižji so tudi stroški, saj ni potrebe po nenehnem nakupu nove opreme. Telekom Slovenije podjetjem pri tem zagotovi celovito rešitev – popolnoma preprosto namestitev in prilagoditev sistema potrebam vsakega podjetja, skrbi pa tudi za brezhibno delovanje.

Izpolnitev vaših poslovnih potreb z eno rešitvijo

Igor Lisjak, strokovnjak za razvoj sodobnih poslovnih komunikacijskih rešitev v Telekomu Slovenije, potrjuje učinkovitost rešitve Cisco Webex:

»Kar nekaj uporabnikov poslovne telefonije se je odločilo za uporabo rešitve Cisco Webex. Po dosedanjih izkušnjah so navdušeni nad tem, kako enostaven je začetek uporabe in da pri namestitvi ne potrebujejo pomoči IT-strokovnjakov. Cenijo tudi možnost dosegljivosti prek fiksne številke, in sicer ne glede na to, kje so, kar jim omogoča prilagodljivost in mobilnost pri delu.«

Telekom Slovenije torej ponuja celovite in prilagodljive rešitve, ki so podjetjem v pomoč pri uspešnem navigiranju skozi izzive sodobnega poslovnega sveta.

FOTO: Telekom Slovenije

Prednosti rešitev Cisco Webex pri Telekomu Slovenije Omogoča hibridno delo, tako da zagotavlja enoten sistem za zaposlene v pisarni in na oddaljenih lokacijah ali terenu.

Z naprednimi funkcijami, kot so avtomatski posredovalec, glasovna pošta ali prevezovanje klicev, podjetjem zagotavlja boljšo podporo strankam.

Poveča dosegljivost, saj lahko zaposleni s strankami komunicirajo kadar koli in kjer koli.

Zmanjšuje zahteve po vzdrževanju fizične opreme na lokacijah zaposlenih.

Omogoča predvidljive stroške, saj zmanjšuje potrebo po nakupu nove opreme.

Nadgrajuje komunikacijo znotraj podjetja z možnostmi klepeta, sodelovanja v timih, videokonferenčnimi srečanji ter deljenjem zaslona in datotek.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije