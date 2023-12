Tako boste na smučeh poskrbeli za največjo varnost

Po ugoden in strokoven servis zimske opreme v trgovine Hervis po vsej Sloveniji

Ne samo da dobro nabrušene smuči, snežne deske in drsalke povečajo užitek uporabe, poskrbijo tudi za varnost, saj zarjaveli in skrhani robniki povečujejo nevodljivost in so velika nevarnost za nezgode. K sreči lahko servis najrazličnejše zimske opreme hitro in brez težav opravite v vseh poslovalnicah Hervis po Sloveniji.

Servis smuči in snežnih desk blizu vas

Da bodo smuči in snežne deske ohranile svoje lastnosti, jih je dobro servisirati pred vsakim prvim smučanjem ali deskanjem v sezoni, med sezono pa bodite pozorni na barvo robnikov in ploskev. Ko robniki postanejo rjavi ali se ploskve ne svetijo več in so bolj bele barve, je čas za ponovno nego. Kako hitro se bo to zgodilo, je seveda odvisno od pogostosti uporabe, načeloma pa se priporoča servis na 5–7 smučarskih/deskarskih dni.

V vseh Hervisovih poslovalnicah vam bodo Hervisovi strokovnjaki prijazno pomagali z montažo opreme. FOTO: Andraž Blaznik/Hervis

Brušenje robnikov in impregnacijo oz. voskanje ploskev ter poliranje smuči in snežnih desk vam Hervis ponuja v vseh svojih poslovalnicah, izbirate pa lahko med osnovnim servisom A in celostnim servisom B (ki vključuje tudi izravnavo mase).

Strokovna montaža in nastavitev vezi

Poleg dobro vzdrževanih smuči in snežne deske je za optimalen užitek in najvišjo varnost na snegu pomembna tudi pravilna nameščenost vezi. V vseh Hervisovih poslovalnicah vam bodo Hervisovi strokovnjaki prijazno pomagali z montažo opreme, tudi tiste, ki jo boste kupili v njihovi spletni trgovini (montažo izberite pred zaključkom nakupa).

Brušenje robnikov in impregnacijo oz. voskanje ploskev ter poliranje smuči in snežnih desk vam Hervis ponuja v vseh svojih poslovalnicah. FOTO: Andraž Blaznik/Hervis

Najbolj udobni smučarski čevlji

Nič ni hujšega kot čudovite snežne razmere, na nogah pa pancerji, ki tiščijo. Da boste na belih strminah uživali ves dan, pred smuko izkoristite Hervisovo pečico za pancerje. Ta naprava z revolucionarno tehnologije toplotne obdelave smučarskega čevlja v samo nekaj minutah poskrbi, da se bodo smučarski čevlji popolno prilegali vašemu stopalu, saj preoblikuje notranji čevelj na najbolj kritičnih delih stopala, okoli gležnja in na peti. Pečico za pancerje najdete v izbranih Hervisovih poslovalnicah, obdelava pa je možna za smučarske čevlje Atomic in Salomon.

Nekaj osnovnih nasvetov za nakup smučarskih čevljev Prave nogavice: smučarske čevlje morate nujno pomerjati s posebnimi nogavicami, narejenimi posebej za smučanje. Če z njimi na stopalih ne morete obuti nobenih čevljev, jih preprosto vzemite s seboj ter se preobujte v trgovini.

smučarske čevlje morate nujno pomerjati s posebnimi nogavicami, narejenimi posebej za smučanje. Če z njimi na stopalih ne morete obuti nobenih čevljev, jih preprosto vzemite s seboj ter se preobujte v trgovini. Hitite počasi: če želite dobiti pravi občutek ali vam velikost in oblika smučarskega čevlja odgovarjata, ga imejte obutega vsaj 20 minut.

če želite dobiti pravi občutek ali vam velikost in oblika smučarskega čevlja odgovarjata, ga imejte obutega vsaj 20 minut. Preveliki niso nujno pravi: ste vedeli, da kar 90% smučarjev kupi prevelike smučarske čevlje? Vzrok za to so ponavadi utrujene in otekle noge. Smučarski čevelj vam mora tesno objemati nogo, zato je tisti, ki vam je ´ravno prav´ po vsej verjetnosti prevelik.

ste vedeli, da kar 90% smučarjev kupi prevelike smučarske čevlje? Vzrok za to so ponavadi utrujene in otekle noge. Smučarski čevelj vam mora tesno objemati nogo, zato je tisti, ki vam je ´ravno prav´ po vsej verjetnosti prevelik. Oblika stopala: tudi njej posvetite nekaj pozornosti. Ob veliki izbiri smučarskih čevljev v naših trgovinah boste zagotovo našli tiste, ki se bodo najbolje prilegali vašim stopalom.

Manjši strošek več užitka

Če smučarske opreme še nimate, a je ne želite kupiti, si jo lahko tudi izposodite. V izbranih Hervisovih poslovalnicah vam je vrhunska smučarska oprema za odrasle in otroke na voljo po najboljših cenah.

Če smučarske opreme še nimate, a je ne želite kupiti, si jo lahko v izbranih Hervisovih poslovalnicah tudi izposodite. FOTO: Andraž Blaznik/Hervis

Uživajte na ledu

Preden znova stopite na led, privoščite nego tudi svojim drsalkam. Z nabrušenimi rezili na ledu ne boste le bolj hitri, okretni in varni, tudi lažje in z manj napora boste drsali. Topa in zarjavela rezila vam strokovno servisirajo v izbranih Hervisovih poslovalnicah za samo 5,99 evra.

Za varno smuko ne pozabite na smučarsko čelado Med obvezno smučarsko opremo za otroke do 14. leta starosti spada smučarska čelada. Ob nakupu smučarske čelade se je treba posvetovati s strokovnjakom, saj je treba izbrati pravilno obliko in velikost. Strokovnjaki priporočajo uporabo smučarske čelade vsem, tudi odraslim smučarjem, saj čelada učinkovito ščiti glavo ob padcih. Nobena smučarska čelada pa ne pomaga, če se na smučišču ne obnašamo odgovorno. Prav tako je pomembno, da hitrost in način smučanja prilagodimo svojim izkušnjam, smučarskemu znanju, vremenskim pogojem, snežni podlagi, telesni pripravljenosti in predvsem zasedenosti smučišča. Naj bo vaša smučarska sezona polna navdušenja in zabavnih dogodivščin na snegu!

Naročnik oglasne vsebine je Hervis