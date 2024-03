Čaroben poklon Petru Prevcu še s foto projekcijo

V Planici je bilo veličastno že v petek, na prvi od treh tekem finala sezone v smučarskih skokih. Po odličnih skokih in včerajšnji veličastni zmagi Petra Prevca je zvečer letalnica bratov Gorišek ponovno zasijala še na prav poseben način. S pomočjo treh posebnih reflektorjev so projecirali foto zgodbo v poklon Petru Prevcu, njegovim sotekmovalcem in Planici.

S to prekrasno kuliso se je NLB kot sponzor reprezentance v nordijskih disciplinah in tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici zahvalila smučarjem skakalcem in še posebej Petru Prevcu ob njegovem zaključku tekmovalne poti.

Projekcija foto zgodbe v poklon Petru Prevcu, njegovim sotekmovalcem in Planici na letalnici bratov Gorišek. FOTO: Mediaspeed

Naj spomnimo, da je Peter Prevc z zmago na petkovi tekmi v Planici dosegel svojo peto zmago pod Poncami ter 24. zmago v karieri. In že pred tekmovalnim koncem tedna v Planici je bil šampion Peter Prevc prepričan, da bo letošnja Planica zagotovo spet čarobna - in ta čarobnost se je zanj začela že v petek.

Kot smo že pisali, se za tekmovalno slovo Petra Prevca potihem pripravlja še več drugih scenarijev: po zadnjem nedeljskem poletu ga bodo v izteku letalnice pozdravili najbližji in člani ekipe, slovesni podelitvi priznanj po tekmi bo sledil 15-minutni šov, zvečer pa bo v kranjskogorski dvorani Vitranc napočil še čas za gala prireditev, na kateri bo Petra v športni pokoj pospremilo približno 500 domačih in tujih povabljenih gostov.