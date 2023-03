Poslovne priložnosti v sozvočju s športnimi vrednotami

Medijska hiša Delo danes začenja novo večmesečno poslovno kampanjo z naslovom Športne vrednote in podjetniška miselnost, ki se bo končala 16. maja s poslovno konferenco v Ljubljani. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice Milene Fornazarič.

V poslovni kampanji bomo vsak četrtek od marca do sredine maja v časopisu Delo in na spletnih straneh predstavljali aktualne športno-poslovne teme, sodobne modele sodelovanja med športom in gospodarstvom, nezamenljive žetone (NFT) kot prihodnost športnih navdušencev ali model vlaganja v šport in kakšne nove poslovne priložnosti prinaša hiter razvoj ženskega športa.

Šport ni samo profesionalno udejstvovanje, ampak je tudi sprostitev, način preživljanja prostega časa, predvsem pa skrb za zdravje. Ključna korist športa so vrednote in spretnosti, ki se jih posameznik pri tem nauči in ki so pomembne tudi v vsakdanjem življenju. Podjetniška miselnost vodi v iskanje novih poslovnih priložnosti in njihovo uresničevanje, povečuje konkurenco, hkrati pa pospešuje tehnološki napredek in ustvarja nova delovna mesta. Zato bomo predstavili uspešne športnike, ki so uspešni tudi na poslovni poti.

Ljubitelji nogometa, košarke, kolesarstva …

In Slovenci smo res športni navdušenci, med najbolj priljubljenimi športi so nogomet, košarka, kolesarstvo, odbojka in rokomet. Lani je kar 60 odstotkov Slovencev obiskalo športne dogodke v živo. In za kar 58 odstotkov slovenskih navijačev je bil športni dogodek, ki so ga obiskali v živo, leta 2022 boljši kot leta 2021. To je pokazala pred kratkim objavljena raziskava Mastercard Index ekonomije športa 2023 (Mastercard Sport Economy Index 2023).

Najbolj priljubljene športne telesne aktivnosti za Slovence so bile pohodništvo, kolesarjenje, tek, plavanje in nogomet. Kar 54 odstotkov Slovencev je lani vadilo več kot leta 2021; pri 38 odstotkih je bila večja verjetnost, da bodo plačali članarino za fitnes, kot vadili doma.

To je še pokazala raziskava, ki je vključila več kot 11.000 Evropejcev, vključno s Slovenci. Raziskava, ki je bila izvedena drugo leto zapored, razkriva, da je lani več ljudi obiskalo športne dogodke v živo (+12 odstotnih točk) in bilo redno telesno aktivnih (+10 odstotnih točk) kot leta 2021. In letos namerava potovati in si športni dogodek v živo ogledati 34 odstotkov Slovencev.

Navdušenje nad uporabo tehnologije

Več kot šest od desetih (61 odstotkov) Evropejcev meni, da je bila tehnologija v zadnjih 12 mesecih pomembna za njihovo uživanje v najljubših športih. Lani so s pomočjo tehnologije najpogosteje uživali v športu na naslednje načine: spremljanje dogodkov na daljavo prek družbenih omrežij, gledanje več tekem hkrati, doživetje športnega dogodka prek virtualne resničnosti, gledanje e-športnih tekmovanj na platformah za pretočno predvajanje, poslušanje športnih podkastov.

Infografika DELO

Vse kaže, da se bo tudi letos prisotnost tehnologije v športu povečevala. »Več kot polovica (56 odstotkov) Evropejcev in 52 odstotkov Slovencev verjame, da je tehnologija ključ do bolj vključujoče in dobičkonosne prihodnosti za šport, pri čemer naj bi v naslednjem koraku ključno vlogo imela virtualna resničnost.«

Več kot četrtina evropskih športnih navdušencev je že doživela šport s pomočjo virtualne resničnosti (VR), skoraj polovica vseh sodelujočih oziroma 49 odstotkov Slovencev pa upa, da bo to lahko storila prihodnje leto. »Kot vse kaže, bo imela VR pomembno vlogo tudi na stadionih prihodnosti, saj 21 odstotkov navijačev (22 odstotkov Slovencev) upa, da bodo lahko izkusili tehnologijo prostorskih doživetij, s katero bodo občutili, kako se na dan tekme počutijo športniki.«

Stadioni prihodnosti

V Evropi privlačnost tekem v živo še naprej privablja navijače na stadione. Več kot polovica (54 odstotkov) Evropejcev in 60 odstotkov Slovencev je lani obiskalo dogodke v živo. To pa predstavlja povečanje za 12 odstotnih točk v primerjavi z letom 2021.

In kakšni naj bi bili stadioni in tekme prihodnosti? Evropski navijači so med željami najpogosteje navajali živo glasbo med odmori oziroma polčasi; boljšo infrastrukturo za navijače z oviranostmi; slušalke, s katerimi bi lahko v živo poslušali pogovore med trenerji in igralci; izkušnjo virtualne resničnosti, ki bi prikazovala igralčev pogled; aktivnosti za gledalce med tekmo (glasovanje za osebo tekme ali kamero, ki lovi poljube); prodajalne za nakupovanje na dan tekme; možnost okrepčila pred tekmo na način 'vse, kar lahko poješ'; TV-zaslone na naslonjalih sedežev za gledanje drugega razvedrila; možnosti velnesa s pogledom na igrišče ter tematsko obarvane tekmovalne dneve, ko se navijači oblečejo v posebne kostume.

Navdušenje nad vadbo

V Evropi se še naprej povečuje navdušenje nad telesno vadbo. Več kot polovica (54 odstotkov) Evropejcev je bila leta 2022 bolj telesno aktivna kot leta 2021 (zvišanje za 10 odstotnih točk), pri čemer so bile najbolj priljubljene dejavnosti pohodništvo, plavanje, tek, nogomet in dvigovanje uteži.

Hkrati je lansko leto pomenilo tudi množično vračanje v športne dvorane in športnorekreativne centre; kar 43 odstotkov Evropejcev je raje plačalo članarino za vadbo, kot da bi vadili doma ali se odpravili na tek v parku. »To pomeni, da se je število ljudi, ki raje vadijo v prosto dostopnih okoljih, v primerjavi z letom 2021 zmanjšalo za 21 odstotnih točk.«

Privlačnost tekem v živo še naprej privablja navijače na stadione. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Evropejci so tako še naprej nakupovali športno opremo, kot so palice za golf, teniške žogice in kolesa. Po podatkih inštituta Mastercard Economics Institute se je prodaja lani povečala za 15 odstotkov v primerjavi z letom 2021.

Strast do športa se je torej opazno okrepila. »Navijači in športni navdušenci so se vrnili na stadione in v športne dvorane, da bi uživali v svojem najljubšem preživljanju prostega časa, tako kot si želijo. V zadnjem času so pri tem naklonjeni tudi razvijajočim se tehnologijam, kot je virtualna resničnost, s katerimi si želijo drugačnih izkušenj. Šport je dobro znan in neločljiv sestavni del naše kulture in ponosni smo, da tudi leta 2023 sponzoriramo nekatera športna tekmovanja in dogodke v regiji, med njimi konec marca tudi eno največjih slovenskih športnih dogodkov, finale svetovnega pokala FIS v smučarskih skokih v Planici,« je povedal Aleš Petejan, direktor marketinga v družbi Mastercard Slovenija.

Omenjeno raziskavo je v imenu družbe Mastercard opravila agencija Ketchum Research & Analytics. Anketiranje in terensko delo je novembra 2022 izvedlo podjetje Vitreous World. Anketiranih je bilo 11.081 ljudi, starejših od 18 let, iz Avstrije, Bolgarije, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.