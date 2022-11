Razočaranje je privilegij resnih reprezentanc

V nadaljevanju preberite:

Vsa velika tekmovanja v rokometu so kruta za resne reprezentance. Le dve jih zapustita s pesmijo in nasmehi, zmagovalki finala in tekme za 3. mesto. Slovenke so na domačem evropskem prvenstvu spet postale resna reprezentanca, zato je bilo njihovo razočaranje po porazu proti Madžarski razumljivo. Najbolj razočarani Slovenec na tem EP pa je bil Uroš Bregar, selektor Srbije in strokovnjak, ki je šest let gradil slovensko reprezentanco. Odziv njegove partnerice Tamare Mavsar po tekmi z Madžarsko namiguje na to, da se je Adžićev štab v Laškem zares poslužil balkanskih poslov, kar ni ravno v čast gostiteljici EP. Morda je skop opomin EHF dobil praktične posledice in škodoval dekletom, ki so na tekmah proti Norveški in Madžarski imele vse prej kot domačinsko sojenje. Dalo bi se tudi brez škatel ...