Evolucija kadrovske mape: od prašnih omar do digitalne revolucije

K sreči je bila vaša predhodnica zelo redoljubna in natančna, zato arhivirana dokumentacija čaka na vas v abecednem redu v ognjevarni omari v urejenem fizičnem arhivu. A čeprav ste učinkoviti in izkušeni, za celoten postopek, od iskanja do posredovanja podatkov, upoštevajoč načelo najmanjšega obsega podatkov, porabite vsaj 30 minut.

Zdaj pa si predstavljajte, da bi isto pogodbo našli v nekaj sekundah, s preprostim iskanjem po ključnih besedah. Ne, to ni znanstvena fantastika, ampak realnost digitalizacije kadrovske dokumentacije.

Raziskave kažejo, da kar 50 % zaposlenih pogosto nima dostopa do ustreznih informacij, kar zavira produktivnost (Gartner, 2023). Digitalizacija dokumentov lahko poveča operativno učinkovitost za 20–30 %, umetna inteligenca pa čas upravljanja dokumentov skrajša za 35–50 %.

Še vedno dvomite, da je digitalizacija nuja? In kako se je lahko lotite vi? Poti je več, pomembno je, da se najde tista, ki je primerna za vas, vaše okolje, vašo organizacjo.

Ustrezno vodenje kadrovske dokumentacije zagotavlja pravno varnost za delodajalce in zaposlene.

Digitalizacija kadrovskih map je lahko prvi korak k sodobnemu poslovanju. Pojem digitalizacije lahko razumemo najprej v najosnovnejšem pomenu besede – skeniranje personalnih map in pretvorbo v e-obliko. Na drugi strani pa je pojem digitalizacije precej širši, vse do želenega končnega cilja, ko se vsi kadrovski dokumenti centralizirano vodijo v dokumentnem sistemu (v e-obliki), kar kadroviku in zaposlenemu omogoča osrednje mesto za hrambo in vodenje vseh pomembnejših podatkov o zaposlenih.

Sistemi za upravljanje poslovnih procesov (BPM – Business Process Management) danes omogočajo avtomatizacijo številnih nalog, kar povečuje učinkovitost in zmanjšuje administrativno breme v podjetjih. Na primer, dokumentni sistem podjetja Mikrografija mDocs+ omogoča avtomatska obvestila o poteku pogodb, spremljanje napredka, npr. izobraževanj, ter beleženje uporabniških ali dostopnih pravic zaposlenih. Prav tako lahko podpira procese napotitev, kar olajša obvladovanje notranjih postopkov. Vse, kar ste doslej urejali peš, na roke, s papirjem, je mogoče procesno digitalizirati.

Napredni varnostni mehanizmi sistemov BPM zagotavljajo nadzorovan dostop, revizijske sledi in zaščito pred nepooblaščenimi spremembami. To je še zlasti pomembno v primerjavi s fizičnim shranjevanjem dokumentacije, pri katerem sta nadzor dostopa in zaščita pogosto otežena.

Digitalno podpisovanje kadrovskih pogodb je vsekakor »vroča žemljica«, ker so običajno ravno kadrovski oddelki tisti, ki prvi zaznajo mogoče pozitivne učinke. Omogoča podpisovanje kadrovskih pogodb in drugih dokumentov kjerkoli in kadarkoli, kar skrajša zaposlitvene procese, saj ni več potrebe po tiskanju, pošiljanju in shranjevanju papirnatih dokumentov. Digitalni podpisi so skladni z zakonodajo, v kombinaciji z zakonsko skladno e-hrambo pa poskrbite še za trajnost in varnost vaše dokumentacije.

Zakonsko skladna e-hramba kadrovskih dokumentov, kakršna je tudi mSef, odpravlja potrebo po fizičnih arhivih in omogoča boljše upravljanje dokumentov. Pooblaščene osebe lahko hitro dostopajo do dokumentov, ne glede na lokacijo. Dodatno elektronska hramba preprečuje propadanje dokumentov ter zmanjšuje tveganje za izgubo zaradi nesreč ali prestrukturiranja organizacije.

V prihodnosti, ki je v resnici že tukaj, bo digitalizacija postala nepogrešljiv standard. Podjetja, ki že danes uvajajo sodobne sisteme za upravljanje poslovnih procesov, ne le da povečujejo svojo učinkovitost in zagotavljajo skladnost z zakonodajo, temveč so postavila temelje za trajnostno poslovanje in dolgoročni uspeh.

Vsak, ki o tem še ne razmišlja, že zaostaja. V svetu, kjer so hitrost, varnost in učinkovitost ključnega pomena, tisti, ki ne prepoznajo nujnosti digitalizacije, tvegajo, da bodo ostali korak za konkurenco, ki že zdaj gradi prihodnost brez papirja in zapletenih postopkov.

