Jasna Hengović je inženirka leta 2020

Za dekleta igrice, za fante zahtevnejši krožek

Dekleta se ustrašijo nekaterih izzivov, ker mislijo, da so manj sposobna od fantov, ugotavlja Jasna Hengović. FOTO: Andrej Križ

Nominiranke in priznanje za vseživljenjsko delo

Alenka Knez je navdih za vse zagnane učitelje, ki v šolah po celi državi zagnano spodbujajo učence. FOTO: osebni arhiv

Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, je postala Inženirka leta 2020. Za naziv se je potegovalo deset nominirank z največjim potencialom, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.»Postala sem zgolj predsednica razreda imenitnih žensk, še nikoli nisem bila v tako dobri družbi kot sem med letošnjimi nominirankami za inženirko leta,« je na včerajšnji slavnostni razglasitvi povedala, ki je po Dori Domajnk o in Aidi Kamišalić Latifić postala tretja prejemnica tega naziva.Na izbor, ki poteka v okviru pobude Inženirke in inženirji bomo in s katerim želijo približati tehniške poklice predvsem mladim dekletom, se je letos prijavilo 53 kandidatk. »To je več kot v prejšnjih dveh letih skupaj,« je poudaril, glavni in odgovorni urednik revije IRT3000, soorganizator izbora. Kot profesor na strojni fakulteti ugotavlja, da dekleta dosegajo primerljive in včasih tudi nadpovprečne rezultate, »s projektom želimo za tehniške poklice navdušiti deklice in mlada dekleta, da bodo brez sramu in kljub morda nerazumevanju okolice uresničila svoje otroške sanje,« je dodal., direktorica Siemens Slovenija in predsednica uprave Siemens Hrvaška, ki je tudi pobudnica izbora Inženirka leta, je izpostavila zelo majhen delež žensk med diplomanti naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Slovenija z 20 na tisoč oseb v starostni skupini od 20 do 29 let zaseda prvo mesto v Evropi. »Tega se nikakor ne moremo veseliti, ne v Evropi, ne v svetu. Rast vpisa na te študije renesanso doživlja sorazmerno počasi in nominiranke bodo temu dale pospešek,« pričakuje Lončarjeva.»Odgovor na vprašanje, zakaj je tako malo žensk med inženirkami, ni enostaven. Mislim, da k temu prispeva več stvari. Če govorim iz svojih izkušenj, bi rekla, da je bil to vpliv družine in učiteljev. Moji starši niso imeli vizije, da bi šla v inženirske vode. V osnovni šoli sem bila pridna učenka, zato so starši pričakovali, da bom študirala pravo, medicino, ali kaj podobnega.Predsodke imajo tudi učitelji. In ko si mlad, to spoštuješ, sprejmeš, da je svet tak, zasidra se ti v podzavest,« je osebno izkušnjo za Delo predstavila inženirka leta Jasna Hengović, ki jo je že v osnovni šoli veselilo naravoslovje in delo z računalniki. A za dekleta je bil prostor le v računalniškem krožku, kjer so večinoma igrali igrice, zahtevnejši krožek je bil rezerviran za fante. A bila je trmasta, pravi. Po ekonomski gimnaziji je izbrala študij matematike.»Več kot pol vpisanih v letniku je bilo deklet, a ne poznam nobene, ki bi izbrala podobno pot, kot jaz,« je poudarila, da tudi študij ne določa karierne poti. Dekleta se ustrašijo nekaterih izzivov, ker mislijo, da so manj sposobna od fantov, je ponovno izhajala iz svojih izkušenj in okolja, v katerem je delovala v preteklosti.»Projekt inženirka leta je zato odličen, ker staršem in učiteljem ter seveda mladim dekletom skozi naše zgodbe pokaže, da smo dekleta sposobna dosegati uspeh v inženirskih poklicih ,« je še dejala Jasna Hengović, ki je zdaj ponosna članica ekipe v Cosylabu, ki s programsko opremo za protonsko terapijo omogoča nove, za paciente manj škodljive načine zdravljenja raka.V tretjem letu Inženirke leta so prvič podelili tudi priznanje za vseživljenjsko delo pri vzgoji in razvoju talentov inženirki, upokojeni učiteljiciiz Trbovelj, ki je med drugim zasnovala S.O.S. šolo za pomoč mladim s težavami pri matematiki. »Alenka Knez je navdih za vse zagnane učitelje, ki v šolah po celi državi zagnano spodbujajo učence, vedoč, da je v njih naš boljši jutri. Je zgled za sodobne didaktične pristope in za prenos znanja na mlade generacije učiteljev,« med drugim piše v utemeljitvi priznanja. Pogovor z njo lahko preberete v torek, v rubriki Generacija +.Za inženirko leta 2020 so bile nominirane še: Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij (Plastika Skaza), Elizabeta Škrget, raziskovalka in razvijalka receptur (Lek Veterina), Katja Smolič, skrbnica tehnične dokumentacije (Iskra Pio), Lea Pilić, tehnolog robotik (LTH Castings), Monika Koroša, samostojna tehnologinja (Krka), Patricija Krt, tehnologinja za inovacije in kakovost (Pivovarna Laško Union), Sara Fink, koordinatorka e-mobilnosti (Porsche Slovenija), Saša Vrhovec Hartman, daktiloskopinja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju na ministrstvu za notranje zadeve in Špela Bolka, vodja tehnologije (Hidria).