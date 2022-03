Je po dolgih letih obupal nad Toshibo?

Satoši Tsukanava je v japonski Toshibi že zelo dolgo. V njeno podjetje za proizvodnjo medicinske opreme je prišel že leta 1979, takoj po opravljeni diplomi iz mednarodnih odnosov na tokijski univerzi. Počasi se je vzpenjal po vodstveni lestvici znotraj korporacije, dokler ni leta 2016 postal njen glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora. Zaradi njegove dolge zvestobe Toshibi je bil njegov odstop z mesta izvršnega direktorja prejšnji teden toliko večje presenečenje tako za vodstvo kot za delničarje.

Toda kot vse kaže, je Tsukanava izgubil upanje, da bi lahko Toshibo znova spravil na zeleno vejo in ji povrnil nekdanji ugled, ki ga je s svojo sto štiridesetletno tradicijo imela na Japonskem in v svetu. Neposredni povod za njegov odstop je bilo nasprotovanje nekaterih zunanjih večjih delničarjev in tudi odpor znotraj korporacije zoper najnovejši načrt za sanacijo Toshibe, ki je sprva predvideval razcepitev na tri samostojna podjetja, ki naj bi tako lažje preživela in rasla.

Tak načrt je upravni odbor sprejel že novembra lani, a je sprožil veliko nasprotovanje predvsem pri tujih skladih tveganega kapitala, ki imajo deleže v Toshibi. Zato je vodstvo korporacije načrte znova pretreslo in je pred mesecem dni objavilo spremenjeno inačico, po kateri naj bi se korporacija namesto na tri razcepila na dve samostojni podjetji in bi odprodala del manj pomembnih dejavnosti. A tudi ta načrt, o katerem bi skupščina delničarjev morala glasovati konec marca, je naletel na veliko pomislekov in nasprotovanj in Tsukanava je kot eden od snovalcev tega sanacijskega načrta očitno odstopil iz obupa. Ostal bo sicer predsednik upravnega odbora, za začasnega glavnega izvršnega direktorja pa so imenovali dosedanjega direktorja Toshibinega podjetja za proizvodnjo dvigal Tara Shimado.

Shimada je napovedal, da bo vztrajal pri načrtih za razdružitev korporacije.

Težave že od leta 2015

Toshiba se z velikimi težavami sooča že vse od leta 2015, ko je izbruhnila afera s ponarejenimi računovodskimi izkazi. Izredna revizija je takrat ugotovila, da je vodstvo korporacije v treh letih dobičke neupravičeno prenapihnilo za kar poldrugo milijardo ameriških dolarjev. To je stalo položaja dotedanjega glavnega izvršnega direktorja Hisaa Tanako in še osem članov upravnega odbora in obenem zelo omajalo ugled Toshibe. Njene delnice so tistega leta izločili iz borznega indeksa tokijske borze, vrednost delnic je močno padla in leto pozneje, leta 2016, je zagato prišel reševat Satoši Tsukanava, ki je postal novi glavni izvršni direktor in to ostal vse do prejšnjega tedna.

Od leta 2015 je Toshiba v okviru sanacijskih ukrepov prenehala proizvajati televizorje v svojih tovarnah, prodala je večinske deleže pri nekaterih svojih dejavnostih, a vse pozitivne učinke ukrepov je izničil stečaj njihove hčerinske družbe Westinghouse v letu 2017. Stečaj je povzročil nove velike izgube in Toshiba je pod vodstvom Tsukanave odprodala še proizvodnjo spominskih čipov, televizorjev, osebnih računalnikov... Vrednost korporacije pa se je kljub vsem sanacijskim ukrepom od leta 2000 do sedaj prepolovila. Tudi zato je Tsukanava videl zadnjo rešitev v razcepitvi korporacije in je odstopil, ker se delničarji z njo ne strinjajo.