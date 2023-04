Nuklearno elektrarno Krško vodi novi predsednik uprave

Gorazd Pfeifer je nastopil mandat predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško in je tako skupaj s članom uprave Sašo Medakovićem odgovoren za vodenje elektrarne in poslovanje družbe NEK v skladu z določili Meddržavne in Družbene pogodbe ter veljavno zakonodajo in standardi jedrske industrije.

Dolgoletni predsednik uprave Stane Rožman se je po izjemni poklicni karieri upokojil, so sporočili iz Nuklearne elektrarne Krško. Bil je med direktorji z najdaljšim stažem v Sloveniji.

Kdo je novi šef nuklearke

Gorazd Pfeifer se je kolektivu NEK pridružil leta 2000. Po uspešnem šolanju v skupini, ki je kot prva opravila usposabljanje na popolnem simulatorju v elektrarni za pridobitev dovoljenja za upravljanje reaktorja v NEK, je začel svojo poklicno pot kot operater reaktorja, nadaljeval kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja.

Hkrati je kot inštruktor na simulatorju usposobil dve ekipi novih operaterjev, vodil medresorsko koordinacijo aktivnosti in tako spoznaval druge organizacijske enote v elektrarni. Izkazal se je kot izjemen strokovnjak in leta 2017 prevzel vodenje Proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti.