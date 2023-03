Državna sekretarka je zavrnila očitke o zavlačevanju

Tina Seršen, državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je zavrnila navedbe nekdanjega ministra za infrastrukturo, zdaj poslanca NSi, Jerneja Vrtovca, da ministrstvo zavlačuje s postopki za gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2).

Investicija v jedrsko elektrarno je vsaj petkratni obseg največjih investicij do zdaj, zato si napak ne smemo privoščiti. Na podlagi analize si bomo lahko postavili časovni načrt, zdaj je čas, da pogledamo, kako hitro lahko pridemo do družbenega kompromisa, ki ga bomo preverjali na referendumu. Ko bomo to vse imeli, bomo imeli jasne odgovore glede nadaljevanja jedrskega programa, je povedala Tina Seršen.

Predsednik parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec, nekdanji minister za infrastrukturo, je za 29. marec sklical sejo komisije o Nek 2 in časovnem načrtu projekta. »Nek 2 je strateškega pomena za prebivalstvo in gospodarstvo. Je najpomembnejša investicija za naslednje generacije. Žal pa se s postopki za gradnjo zavlačuje, kar je razvidno tudi iz javnih izjav pristojnega ministra,« je sporočil Vrtovec.

Nekdanji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je kritičen do sedanjega vodenja projekta Nek 2. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ta je na novinarski konferenci ocenil, da je za Slovenijo, ki želi podnebno nevtralna postati do leta 2055, ključna jedrska energija. Prepričan je, da država zgolj z obnovljivimi viri energije ne bo mogla nadomestiti izpadov velikih elektroenergetskih sistemov – glede na državno strategijo bo Slovenija opustila Termoelektrarno Šoštanj do leta 2033, Nuklearna elektrarna Krško pa ima obratovalno dovoljenje do leta 2043.

Državna sekretarka je dejala, da je vehementno trditi, da zgolj obnovljivi viri energije ne bodo zadostovali: »Tega še ne vemo, delamo celovite analize, kako doseči podnebne cilje, v okviru Nepna, ki bo pred poletjem javno razgrjen.« Vehementno je tudi trditi, da je energetska suverenost države ogrožena, če ne bomo zgradili jedrskega bloka. Tega bomo gradili v najboljšem primeru 15 let. Problem pa imamo zdaj in ta blok tega ne bo rešil, je dodala.

Prejšnja vlada je, tako nekdanji infrastrukturni minister, energetsko dovoljenje Gen energiji za Jek 2 izdala že junija 2021, marca lani pa je sprožila tudi postopke za umeščanje drugega bloka v prostor. Glede na izkušnje z dolgotrajnostjo postopkov – samo podaljšanje obratovalnega dovoljenja Nek je trajalo več let – pa ga skrbi nadaljnji časovni potek projekta Jek 2, poleg umeščanja v prostor še pridobivanje gradbenih dovoljenj in čezmejno presojanje okoljskih vplivov, saj Avstrija nasprotuje jedrski energiji.

Poleg tega gradnja jedrske elektrarne traja pet do šest let. Treba je začeti čim prej, je njegov poziv povzela STA. Zdi se mu, da so se postopki izdelave državnega prostorskega načrta pod to vlado ustavili in da je ključna prioriteta vlade solarizacija Slovenije, jedrska opcija pa se postavlja v ozadje.