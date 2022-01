Jedrska energija je stabilizator cen elektrike

V nadaljevanju preberite:

Evropska taksonomija zelenih naložb jedrski industriji daje novo upanje, da bo vendarle priznana kot del rešitve za podnebno nevtralnost Evropske unije. Že nekaj slovenskih vlad je tej rešitvi naklonjenih, vprašanje pa je, kaj lahko spremenijo prihodnje volitve in kako izbrati ponudnika tehnologije, da projekt ne bo presegel rokov in cen.

Sedanja vlada odločno podpira gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Kaj bi pomenilo, če dobimo novo vlado, v kateri bodo prevladovali nasprotniki projekta?

Vse, kar se dogaja v energetskem sektorju – in tudi zadnja pobuda za vključitev jedrske energije in plina v taksonomijo – ni odvisno od dnevne politike in po moji oceni ne bo niti v prihodnje. To velja za evropski in hkrati za slovenski prostor. Slovenska politika se je do zdaj pozitivno opredelila do dolgoročne uporabe jedrske energije v Sloveniji, zato ni razloga, da ne bi bili optimisti, da bo ta smer ostala, ne glede na volilni rezultat. Sedanje razmere, pa to ni samo globalno segrevanje, ki je ključno za prihodnost, temveč tudi nenadzorovano divjanje cen električne energije na vseh trgih, so okoliščine, ki so Evropo prebudile iz sanj. V zavedanje prihaja tudi, da je treba biti neodvisen od takšnih in drugačnih geopolitičnih ciljev, da je treba imeti zanesljivo in ekonomsko dostopno preskrbo, ki zagotavlja razvoj tehnologij na evropskih tleh z visoko dodano vrednostjo. To je novo pozitivno in realno zavedanje ter zagotovilo, da se bo nadaljevalo po tej poti.