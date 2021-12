Opravičilo zaradi prizanesljivosti do kitajskih oblasti

Ray Dalio, ustanovitelj in dolgoletni naložbeni direktor največjega hedge sklada na svetu Bridgewater Associates ter približno stodeseti najbogatejši zemljan, je bil v zadnjem mesecu dni že drugi pomembni ameriški finančnik, ki se je prek družbenih omrežij javno opravičeval zaradi svojih neprimernih izjav o Kitajski. Prvi je bil pred mesecem dni direktor banke JP Morgan Jamie Dimon, ki je ostro reakcijo kitajskih oblasti povzročil z izjavo, da bo družba JP Morgan, ki je stara sto let, tako kot Komunistična partija Kitajske, zadnjo verjetno preživela.

Dalio pa se je v nasprotju od Dimona, ki je o Kitajski govoril negativno, moral opravičevati pred domačo javnostjo zaradi prevelike prizanesljivosti do kitajskih oblasti. Na vprašanje, kaj si misli o izginjanju oporečnikov na Kitajskem iz javnega življenja, je namreč dejal, da se tam oblasti pač obnašajo kot strogi starši. Zaradi tega ga je takoj ostro napadel republikanski senator Mitt Romney in ga obtožil pretvarjanja, da ne pozna grozljivih zlorab na Kitajskem in da opravičuje finančne naložbe svojega podjetja na Kitajskem. Romney je izjavo Dalia označil kot »žalosten moralni spodrsljaj«, Dalio pa je čivknil opravičilo, da »ni želel zmanjšati pomena vprašanj človekovih pravic na Kitajskem, temveč je zgolj poskušal pojasniti kitajski pristop k vladanju kot nadaljevanje konfucijanskih idej o družini«.

Kritik je bil deležen že prej

A to ni bilo prvič, da je ameriška javnost Daliu očitala preveliko prizanesljivost do Kitajske. Ta finančni genij, ki velja za enega največjih inovatorjev v svetu financ, je že lani javno opozoril, da naj svet ne bo slep za vzpon Kitajske, ki da bo po njegovem mnenju že v naslednjih petih letih na gospodarskem področju prehitela ZDA in postala svetovna gospodarska velesila številka ena. Kitajski to po njegovih besedah uspeva »na izjemne načine«, z visoko gospodarsko rastjo in uspešnostjo na dolgi rok, uspešnostjo boja proti pandemiji covida-19 ter še z marsičim. Pomembna dejavnika napredka Kitajske sta po njegovem hitra rast števila dobro izobraženih prebivalcev ter velika rast na področju zbiranja in obdelave podatkov, ki so »nova nafta«.

Po drugi strani pa je Dalio tudi kritik kapitalističnega sistema. Ni sicer njegov nasprotnik in ne zdi se mu potrebno, da bi ga zamenjali za kakšen drug sistem, toda po njegovem prepričanju bodo nujni popravki znotraj sistema, ker takšen, kot je, za večino Američanov ni dober. Leta 2019 je tako v televizijskem intervjuju dejal, da je dohodkovna neenakost v ZDA dosegla že takšne alarmantne razsežnosti, da bi bilo treba razglasiti izredno stanje in ukrepati s popravki. Opozoril je, da tolikšne neenakosti v Združenih državah ni bilo vse od tridesetih let prejšnjega stoletja, ko je imel en odstotek prebivalcev ZDA v lasti toliko premoženja kot vsi preostali prebivalci skupaj.