Spoznajte bodočega delodajalca na prvem Optius kariernem MEETUP-u

Kaj je optius karierni meetup

Karierni sejem malo drugače

Zakaj kot iskalec (nove) zaposlitve izkoristiti to priložnost?

Ker je to odlična priložnost za takojšen kontakt z dobrimi delodajalci.

Ker je to najhitrejši in inovativen način za lastno predstavitev delodajalcem.

Ker pogovor s predstavnikom podjetja ni zavezujoč.

Ker po končanem dogodku nimate nobenih obveznosti.

Ker je dogodek za obiskovalce popolnoma brezplačen in

in ker boste v eni uri izvedeli vse pomembne informacije o izbranem zaposlovalcu.

PRIJAVE ŽE POTEKAJO

V koledarju si označite sredo, 6. 10. 2021, med 9. in 14. uro. Prijave so možne do vključno 5. 10. 2021. Število mest je omejeno na 100, zato pohitite.



Ne zamudite nove karierne priložnosti in oddajte svojo prijavo prek OBRAZCA.



Prijava na dogodek je brezplačna.



Epidemija koronavirusa je prinesla, med njimi tudi uporabo vse bolj razširjene aplikacije Zoom, katere prednost je preprostost uporabe in dostopnost od kjerkoli in kadarkoli. Zaradi prihranka časa in možnosti, ki jo uporabnikom ta lahko omogoča, pritegne tudi zahtevne ljudi, torej tiste, ki se ne želijo nikamor voziti in posebej izpostavljati. Prav zaradi teh koristi so se pri karierno-zaposlitvenem portaluodločili, da tokratni karierni sejem organizirajo v tej obliki, torej prek Zooma.Optius karierni MEETUP jeinoblika povezovanja ljudi; to je med zaposlovalci in tistimi, ki si želijo novih kariernih izzivov; prek aplikacije ZOOM, ker je hitro dostopna in preprosta za uporabo. Dogodka se boste tako lahko udeležili iz pisarne ali udobja svojega doma.V enem dnevu se vam bo »v živo« predstaviloiz različnih branž in regij. Vsak delodajalec se vam bo predstavil na svoj način, s svojo zgodbo o uspehu. Vsak vam bo na svoj način in »v živo« povedal, s čim se ukvarja, kakšni so njegova kultura, vizija, delovno okolje, aktivnosti znotraj in zunaj podjetja, predstavil najnovejše projekte, povedal, kakšno je vzdušje v podjetju, opisal trenutna, razložil, kakšne nove sodelavce si želijo, kaj vam lahko ponudijo, kakšne so možnosti opravljanja študentskega dela, štipendiranja, pripravništva ... Za razliko od preteklih on-line kariernih sejmov, ki smo jih organizirali, bo tokratni premišljeno v manjši in bolj personalizirani obliki, je povedala Saša Boštjančič, direktorica kariernega portala Optius.com. Delodajalci vam bodo tokrat na široko odprli svoja virtualna vrata in predstavili podjetje z drugega zornega kota. Predstavniki podjetij vam bodo za vaša vprašanja na voljo »v živo« in prek klepeta.Saša Boštjančič, direktorica kariernega portala Optius.com, ki je hkrati organizatorka tega kariernega sejma, je povedala, da je ideja o izpeljavi manjšega, butičnega sejma, tokrat imenovaneganastala iz želje, da trgu dela, torej iskalcem (nove) zaposlitve oz. tistim, ki razmišljate o menjavi službe, ponudi. Cilj je, da si »obiskovalci« in predstavniki podjetij izmenjajo čim več pravih informacij, ki si jih želijo, in da imajo »obiskovalci« meetupa tokrat možnost stopiti v neposreden stik z npr. kadroviki, vodji oddelkov ali direktorji, brez čakanja v vrsti, kjer ni bojazni, da srečamo npr. svojega soseda, kot se nam to lahko zgodi na klasičnih sejmih.Naročnik oglasne vsebine je Moja zaposlitev d.o.o.