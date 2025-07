Po pripravi zakona postala dekanja fakultete

Psihiatrinja dr. Mojca Zvezdana Dernovšek je vodila delovno skupino, ki je pripravila predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Temu nasprotujejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem v zdravstvu, med drugim tudi zato, ker odpira vrata mnogim, ki so zdaj na trgu, in tudi zasebnim izobraževalnim inštitucijam, ki ponujajo študij psihoterapija. Eno od teh, fakulteto za psihoterapijo, je pred kratkim ustanovila Nova univerza, dekanja fakultete pa je 26. junija postala - dr. Mojca Zvezdana Dernovšek. Ta očitke o navzkrižju interesov zavrača.

So kritike kliničnih psihologov in psihiatrov upravičene? Odpiranje vrat do skrbi za duševno zdravje tudi za zasebnike?