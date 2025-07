Pismo novinarjev BBC: Prisiljeni smo delati PR za Izrael

Več kot sto zaposlenih novinarjev pri britanski nacionalni medijski hiši BBC je generalnemu direktorju Timu Davieju poslalo pismo, v katerem izražajo zaskrbljenost, da so postali glasniki Izraela.

»Pišemo vam, da bi izrazili zaskrbljenost zaradi nepreglednih uredniških odločitev in cenzure glede poročanja o Izraelu in Palestini. Menimo, da je zavrnitev predvajanja dokumentarnega filma Gaza: Zdravniki pod ognjem, le ena v dolgi vrsti odločitev, ki temeljijo na točno določeni agendi. Film je izpolnjeval pogoje za predvajanje, vendar ni bil predvajan. To še enkrat dokazuje, da BBC ne poroča »brez strahu ali pristranskosti, ko gre za Izrael,« so zapisali v pismu.

Palestinian men carry the bodies of children killed earlier in the day in an Israeli strike in Gaza City, during a funeral precession from Baptist Hospital to a cemetary, on July 2, 2025, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Omar AL-QATTAA/AFP) Foto Omar Al-qattaa Afp

Podpisniki ne »prosijo BBC-, da se postavi na eno stran«, temveč le, da se novinarjem omogoči, da »opravljajo svoje delo pri posredovanju dejstev transparentno in v ustreznem kontekstu«. Ob tem opozarjajo na pomanjkanje poglobljenega poročanja o tej tematiki. Kot primer navajajo, da BBC ni ponudil nobene resne analize o vlogi britanske vlade v vojni v Gazi, prodaji orožja Izraelu ter pravnih posledicah teh dejanj.

Kot javni medij bi BBC moral pozvati vlado k odgovornosti, a tega ni storil. Med glavnimi očitki podpisnikov so namerna cenzura palestinskega poročanja ter neenakopravna obravnava – Palestinci so pogosto predstavljeni kot manj vredni v primerjavi z Izraelci.

Pri tem imajo pri postavljanju smernic delovanja velik vpliv posamezniki, kot je sir Robbie Gibb, član BBC-jevega odbora, ki soodloča o uredniški politiki, trdijo avtorji in navajajo, da ima Gibb tesne povezave z Jewish Chronicle, znanim po protipalestinskih in rasističnih vsebinah. Bil naj bi tudi odgovoren za prepoved predvajanja filma.

Odgovorne so pozvali, naj se bolj potrudijo in znova zavežejo vrednotam, kot so nepristranskost, poštenost ter poročanje brez strahu in pristranskosti.