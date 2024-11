Vznemirljivo dinamičen

Kodiaq mojstrsko združuje Škodino prostornost in udobje s tehnološko naprednostjo in predvsem praktičnostjo. Toda ta priljubljeni SUV, ki v novi generaciji meri skoraj 4,76 metra in lahko spet ponudi dovolj prostora kar sedmim potnikom v treh vrstah, v različici Sportline ugaja tudi tistim, ki prej omenjenih tradicionalnih vrednot tega modela ne postavljajo vedno na prvo mesto. Sportline je tu za vse zahtevne kupce, ki želijo dodelan in vznemirljiv videz, tehnološko popolnost in izjemno vozniško izkušnjo za volanom.

FOTO: Škoda Auto

Na pogled tipično Sportline

Bodimo konkretni: za Škodine modele Sportline (poleg Kodiaqa še Octavia, Superb, Karoq, Elroq in Enyaq) so značilni tipične nadgradnje in sijajni črni elementi zunanjosti. Kodiaq Sportline pri tem ni izjema. Poleg okvirja maske hladilnika, vzdolžnih strešnih sani, pokrovov stranskih ogledal in zadnjega difuzorja je tudi celoten D-stebriček obarvan v sijajno črno. Škodini oblikovalci so tako spretno vizualno povezali zatemnjena bočna stekla in prav tako šipo zadnjih vrat (paket Sunset).

Posebnosti Kodiaqa Sportline, ki mu dajejo tudi dodatni kanček prestiža, so še sprednji in zadnji odbijač ter stranska pragova, lakirani v barvi karoserije. Na sprednjih blatnikih je pred stranskima ogledaloma značilen napis Sportline, napis Škoda in oznaka modela na vratih prtljažnika pa sta prav tako v sijajni črni barvi. Serijska 19-palčna lita platišča imajo polirano srebrno površino in so ekskluzivna za Sportline, 20-palčna antracitna polirana lita platišča z mat črnimi pokrovi Aero pa so na voljo kot dodatna oprema.

Sodoben videz dajejo modelu Kodiaq Sportline tudi serijski matrični LED-žarometi, ki zagotavljajo učinkovito osvetlitev cestišča celo v vremensko najzahtevnejših okoliščinah, ter zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki in rdečo okrasno letvijo.

FOTO: Škoda Auto

Športna eleganca

Samosvoja in privlačna je tudi notranjost v slogu Sportline Suedia. Najprej pogled pritegnejo novi športni sedeži z integriranimi vzglavniki in črno perforirano oblazinjenje iz vrhunske mikrotkanine Suedia, kombinirane z umetnim usnjem s sivimi kontrastnimi šivi. Tak sedež daje dobro bočno oporo, Suedia pa preprečuje drsenje in hkrati zagotavlja učinkovito temperaturno prepustnost. Voznikov sedež je ob tem še električno nastavljiv in ima spominsko funkcijo. K splošnemu dinamičnemu vtisu pripomorejo še oblazinjenje na armaturni plošči, vstavki v vratih in sredinski naslon za roke, ki so ravno tako kot sedeži odeti v črno tkanino Suedia. Celosten vtis dopolnjujejo kontrastni sivi šivi v obliki črke X in posebne kovinsko sive okrasne letve na armaturni plošči in v vratih, kjer so kombinirane z okvirjem v barvi Unique Dark Chrome.

Za tako poudarjeno dinamično izvedbo modela Kodiaq je seveda logičen tudi trikraki večfunkcijski športni volan s črnimi šivi (in z oznako Sportline) ter z ročicami za upravljanje menjalnika DSG. Notranjost zaokrožata 10-palčna digitalna instrumentna plošča in prostostoječi 10-palčni zaslon infozabavnega sistema. Večji, 13-palčni osrednji zaslon je na voljo opcijsko.

Raven opreme Sportline sicer serijsko vključuje tudi električna prtljažna vrata in sistem KESSY Advanced za vstop in zagon motorja brez ključa.

FOTO: Škoda Auto

Od dizla do priključnega hibrida

Ker želi Kodiaq Sportline ugajati tudi zahtevnejšim kupcem, si ga je mogoče omisliti z vsemi Kodiaqu namenjenimi pogonskimi sklopi, vključno s priključnim hibridom, ki je s 150 kilovati (204 konjskimi močmi) tudi najzmogljivejši.

Za tiste, ki želijo vozno dinamiko izkusiti v popolnosti, pa je na voljo nova generacija dinamičnega nadzora podvozja DCC Plus. Ta zdaj uporablja dva neodvisno nadzorovana ventila za ločevanje stopnje raztega in stiska blažilnikov; prej je obe funkciji krmilil skupni ventil. Nova generacija omogoča hitrejšo nastavitev in predvsem širši razpon blaženja – od poudarjeno udobnega do temeljito športnega.

FOTO: Škoda Auto

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija, d. o. o.