52 vikend izletov po Sloveniji

marec

NOVA GORICA: Od 8. februarja je to mesto skupaj z italijansko Gorico prva čezmejna evropska prestolnica kulture. Vse leto bo na programu vrsta koncertov, razstav, performansov in drugih kulturnih ter športnih dogodkov. Kjer je meja nekoč ločevala, danes spoštovanje jezikov, preplet kultur in ustvarjalnost ljudi spajajo Novo Gorico in Gorico v sodobno evropsko somestje.

KRANJSKA GORA: Ljubitelji alpskega smučanja boste 1. in 2. marca uživali v predstavah najboljših slalomistov in veleslalomistov sveta. Na kultni progi v Podkorenu bodo že štiriinšestdesetič izvedli tekmi za pokal Vitranc, ki štejeta za točke svetovnega pokala.

VITANJE: Vitanje s Centrom Noordung ponuja navidezno resničnost, simulatorje in projekcije z novim, svežim pogledom v neskončnost vesolja in človeško delo v njem. Center je poimenovan po Hermanu Potočniku Noordungu, futuristu, raketnem inženirju ter pionirju astronavtike in kozmonavtike vitanjskih korenin. Iz Vitanja se lahko odpravite tudi v vinsko klet Zlati grič ali spečo lepotico Žičko kartuzijo.

POKLJUKA: Slikovita planota v Triglavskem narodnem parku bo od 13. do 16. marca prizorišče biatlonskih tekem za svetovni pokal. Pozimi je tu raj za smučarske tekače, v toplejših mesecih pa poligon za pohodnike, kolesarje in gobarje. Tukaj je tudi priročno izhodišče za številne gorske ture v Julijskih Alpah.

PLANICA: V zibelki smučarskih skokov se tradicionalno konča sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Od 27. do 30. marca boste v dolini pod Poncami lahko navijali za najboljše lovce na daljave na smučeh, v okoliških krajih s središčem v Kranjski Gori pa vas čakajo smučine za vijuganje ali tek na smučeh.

Planica FOTO: Dejan Javornik

april

RADOVLJICA: Obiščite najslajše slovensko mesto v času Festivala čokolade 12. in 13. aprila. Čakajo vas slastne dobrote, odlična zabava in doživetja za vse generacije. Okušali boste vrhunske slovenske pralineje in čokolade različnih okusov. Obisk Gorenjske lahko dopolnite s sprehodom v naravi ali obiskom bližnjega Bleda.

ŠMARTNO: Že zgolj sprehod po slikoviti briški vasici Šmartno je prelepo doživetje, saj ozke gase skrivajo nešteto starinskih detajlov. Zavijte v Briško hišo, kjer boste našli košček preteklosti, in naredite postanek v Hiši Marica, ki ima vrata odprta vrata za ljubitelje dobre hrane in žlahtne kapljice. Povzpnite se še na razgledni stolp Gonjače. Če boste tu 26. aprila, si ne pozabite pravočasno zagotoviti vstopnice za gastronomski festival Brda in vino. Ne bo vam žal!

IZOLA: V petek, 25. aprila, vas z veseljem pričakujejo v ribiškem mestu, ki je bilo nekoč otok, na tradicionalnem Orange Wine Festivalu, na katerem bodo številni vinarji iz Evrope in od drugod predstavili svoja naravna vina. Predstavitev bodo dopolnile izbrane dobrote izpod rok gostincev in proizvajalcev, ki delijo isto filozofijo ter pozitiven odnos do narave in okolja.

PIRAN: Solinarski praznik vabi obiskovalce 26. in 27. aprila. V Piranu pravijo, da je sol morje, ki ni moglo nazaj v nebo. Tradicija solinarstva je na slovenski obali dolga in bogata in na dan sv. Jurija, piranskega zavetnika, se mesto vrne v preteklost. V družbi solinarjev in solinark boste spoznali zgodbo o soli, njenem pridobivanju. Raziščite eno najlepših zgodovinskih mest v Sloveniji.

Šmartno v Goriških brdih FOTO: Marko Feist

maj

LIPICA: Kobilarna Lipica praznuje častitljivih 445 let. Dan lipicanca 18. maja bo postregel s konjeniškimi spektakli, vožnjo s kočijami, otroškimi delavnicami, glasbo in vrhunsko kulinariko. Po okoliških vaseh boste med ležernim kolesarjenjem zlahka našli prijetno gostilno.

LJUBLJANA: Festival Druga godba (29.–31.maj) je eden od najpomembnejših glasbenih festivalov v srednji Evropi. Navdušuje z živo umetniško ustvarjalnostjo, predstavljanjem novih glasbenih žanrov, bogatim naborom etno glasbe in njenih reinterpretacij. Druga godba je letos vstopila v 40. leto obstoja.

ROGAŠKA SLATINA: Sprehodite se po zdraviliškem parku, ki vsakogar navduši z urejenimi cvetličnimi gredami. V Pivnici popijte kozarec zdravilne mineralne vode Donat naravnost iz izvira ter začutite veličastnost stekla in kristala v Kristalni dvorani. Pri mojstrih steklarstva v Steklarni Rogaška si oglejte sijaj ročno ustvarjenih kristalnih izdelkov. Dan lahko sklenete z obiskom stolpa Kristal, najvišje stavbe v Sloveniji.

BOHINJ: Mednarodni festival alpskega cvetja od 23. maja do 8. junija je šopek botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi. Festivalski dogodki potekajo na različnih lokacijah, na območju, ki obsega 24 vasi.

SLIVNA: Pustolovski park Geoss v vasi Slivna v Posavskem hribovju je blizu geometričnega središča Slovenije. Odrasli in otroci lahko preizkusite svojo spretnost na sedmih plezalnih poteh med krošnjami, ki so različnih težavnostnih stopenj na višini od enega do 25 metrov. Del ponudbe je tudi spust po jeklenici na višini 25 metrov. Za najmlajše bo pravšnje zatočišče Gibalnica.

Druga godba v Ljubljani FOTO: Primož Zrnec

junij

LJUBLJANA: 70. Mednarodni grafični bienale Ljubljana bo potekal od 6. junija do 12. oktobra. Velja za najstarejšega na svetu, na programu je vrsta dogodkov in razstav ter izid novih publikacij. Bienale je s svojim delovanjem Ljubljano in slovensko likovno umetnost postavil v svetovni kontekst, vplival na pojav številnih podobnih dogodkov po vsem svetu in vzpostavil dejavno mrežo za izmenjavo izkušenj na področju grafične umetnosti.

LJUBLJANA: Vabljeni na kolesarski spektakel brez primere. Maraton Franja, ki bo v svoji 44. izvedbi potekal od 13. do 15. junija, je z izborom kolesarskih prog namenjen vsakomur, tako najboljšim kolesarjem kot povprečnim rekreativcem in družinam. Maraton, ki je že vrsto let vpisan v koledar mednarodne kolesarske zveze UCI, spremlja pester razvedrilni in zabavni program.

PODČETRTEK: Prenovljeni grad Podčetrtek ponuja nepozabno doživetje za vse obiskovalce. Med starodavnimi kamnitimi zidovi in veličastnimi stolpi se lahko sprehodite po grajski poti in občutite utrip preteklosti, ki se prepleta s sodobnostjo. Grad ne navdušuje le s svojo prenovljeno arhitekturo, temveč tudi z edinstveno digitalno izkušnjo Četrtkovega sojenja in prenovljeno grajsko teraso, na kateri lahko uživate v prelepem razgledu. Odpravite se lahko tudi na Stolp zdravja in veselja na Rudnici s čudovitim razgledom, v olimski samostan in bližnjo čokoladnico ali pa na vodno zabavo v Termah Olimia.

TOLMIN: Visoko nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče – spominska cerkev Sv. duha v Javorci. Posvečena je padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte. Kot najlepši spomenik prve svetovne vojne je bila leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena in leta 2018 prejela znak evropske dediščine.

Kolesarski maraton Franja FOTO: Mavric Pivk

julij

LAŠKO: V mestu hmeljevega napitka letos od 11. do 13. julija gostijo jubilejni 60. festival Pivo in cvetje, eno največjih festivalskih prireditev v Sloveniji. Poleg pestrega glasbenega in kulinaričnega dogajanja je privlačno tudi to, da se v Laško z vstopnico za festival lahko brezplačno pripeljete z vlaki Slovenskih železnic.

LJUBLJANA: Že 79. Ljubljana Festival se bo začel 19. junija in trajal do septembra. Je eden najstarejših glasbenih festivalov v Evropi in gosti vodilne svetovne umetnike in kulturne ustanove, ki v slovensko prestolnico privabijo obiskovalce z vsega sveta. Program poletnega festivala vključuje simfonične in komorne koncerte ter operne, baletne in gledališke predstave, muzikale, koncerte jazza in zabavne glasbe z vrhunskimi tujimi in domačimi umetniki.

BREŽICE: Obiščite mesto ob sotočju Save in Krke, kraj, kjer se srečajo vinogradi, termalni izviri in bogata kulturna dediščina. Odkrijte čudovite baročne poslikave v Viteški dvorani gradu Brežice in se sprehodite mimo impozantnega Vodovodnega stolpa ter po slikovitih ulicah, ki pripovedujejo zgodbe obrtnikov in trgovcev.

BOHINJ: Pravi kraj za pobeg iz pregretega mesta je zelena oaza v osrčju Julijskih Alp. Dober zalogaj je pohod okoli Bohinjskega jezera, oglejte si slap Savica, z nihalko se lahko povzpnete na Vogel, s panoramske ladjice boste občudovali okoliške gozdove in vršace. Svežina narave, sploh če se boste okopali v jezeru, bo vzbudila lakoto, ki jo boste potešili s kmečkimi in drugimi dobrotami.

Bohinj FOTO: Jure Eržen

avgust

ROGLA: Vroči dnevi kar kličejo po umiku v objem gozdov na Pohorju. Osvežitev je na voljo na posebni poti, ki se vije med krošnjami mogočnih dreves na Rogli. Sestop z najvišje točke s čudovitim razgledom lahko skrajšate z vožnjo po 62 metrov dolgem toboganu.

IDRIJA: Vzemite si čas v soboto, 23. avgusta, in izkusite popotovanje idrijskih žlikrofov od tradicije do sodobnosti na tradicionalnem Prazniku idrijskih žlikrofov. To je prva slovenska jed, ki je bila zaščitena na ravni Evropske unije. Pripravljeni so iz testa, ki je v osnovi polnjeno s krompirjevim nadevom, in imajo značilno obliko.

LJUBLJANA: Spartan City Ljubljana je mednarodno tekmovanje z različnimi fizičnimi ovirami po mestu. Tekmovanje, ki je na sporedu 30. in 31. avgusta, združuje urbano in naravno lepoto, vključuje slikoviti park Tivoli in reko Ljubljanico. Odprto je za vse starosti in stopnje pripravljenosti, od začetnikov do izkušenih športnikov.

REČICA OB SAVINJI: Štruklji Fest je pravi praznik okusov, tradicije in zabave, ki bo 31. avgusta očaral ljubitelje kulinarike, glasbe in slovenskih običajev. To je dogodek, na katerem se srečata pristna dediščina in sodobno veselje – popoln razlog, da se pridružite množici nasmejanih obrazov.

MURSKA SOBOTA: Zadnji konec tedna v avgustu postane Murska Sobota ena izmed prestolnic plesa. Na festivalu Front@ si lahko v Gledališču Park ob večerih ogledate vrhunske plesne predstave iz Evrope in Azije, posebno doživetje pa je popoldanski program v mestnem parku ter na ploščadi pred markantnim baročnim portalom gradu. Po novem se lahko nastanite v mestnem jedru, saj je v stari meščanski hiši na korzu vrata odprl butični hotel Belmur.

Pot med krošnjami na Rogli FOTO: Iztok Medja/Unitur

september

VRŠIČ: Na 1611 metrih nadmorske višine je najvišji slovenski cestni prelaz, ki povezuje Kranjsko Goro s Trento in dolino Soče na Primorskem. Cesto prek prevala so zgradili vojni ujetniki med prvo svetovno vojno, med njimi je bilo največ Rusov. Tičarjev dom tik ob cesti je izhodišče za gorske ture. Slabih 12 kilometrov ceste s 24 serpentinami od Kranjske Gore do vrha je privlačen izziv tudi za kolesarje.

MARIBOR: V času trgatev štajerska metropola postane pravi raj za gurmane, ljubitelje kulture in zgodovine, v ospredju je festival najstarejše trte na svetu sredi meseca. V mestu in okolici se vrstijo prireditve, ki slavijo simbol slovenske žlahtne kapljice, kakovostno gastronomsko ponudbo ter običaje in kulturno dediščino.

GRAD: V doživljajskem parku Vulkanija v občini Grad na Goričkem vas čaka nepozabno potovanje v globino goričkega vulkana, skozi zgodovino Zemlje in po geoloških značilnostih. Na skrajnem severovzhodu države boste spoznali zgodovino Zemlje in tudi Goričkega.

MEŽICA: Privoščite si izjemno avanturo v podzemlju Pece, kjer so v rovih nekdanjega rudnika uredili turistične ture za pohodnike, kolesarje in kajakaše, ki lahko veslajo na podzemnih jezerih. Do osrčja rudnika na Koroškem se boste 15 minut vozili s pravim rudarskim vlakom. Na ogled je tudi muzejska zbirka, v bližini je privlačen in poučen doživljajski park, priporočamo še obisk turistične vasi Šentanel, kjer ponujajo domače dobrote.

Podzemlje Pece

oktober

LJUBLJANA: Tudi 29. Ljubljanski maraton bo 18. in 19. oktobra na ulice glavnega mesta pripeljal množice tekačev. To je največja in najprestižnejša tekaška prireditev v Sloveniji, ki privabi tisoče tekačev in navijačev z vsega sveta ter ponuja edinstveno priložnost za tek skozi srce glavnega mesta. Ljubljanski maraton ponuja dogodke za vse – od otroških tekov, desetke do polmaratona in maratona.

HRASTOVLJE: Vasica v slovenski Istri je svetovno znana po freskah v cerkvici Svete trojice, poimenovanih Mrtvaški ples. Sedem metrov dolga umetnina prikazuje sprevod, v katerem se proti pravkar izkopanemu grobu pomikajo predstavniki najrazličnejših slojev tedanje družbe in vseh starosti, od papeža, kralja, kraljice, trgovca, berača do otroka, vsakič v paru s koščeno spremljevalko, ki ne jemlje podkupnine in pred katero so vsi ljudje enaki. Cerkev pod Kraškim robom je odprta praviloma vsak dan od 9. do 17. ure.

LENDAVA: Prijetno mestece tik ob meji z Madžarsko je svetovna prestolnica bograča, okusne jedi na žlico iz najmanj treh različnih vrst mesa, zelenjave, krompirja in začimb. Ko boste preizkusili prekmursko specialiteto, je na vrsti obisk stolpa Vinarium, ki je zgrajen na griču Lendavskih goric. Visok je 53,5 metra, na vrh se lahko vzpnete po stopnicah ali z dvigalom, tam je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije.

KRAS: Na tem območju, ki se razteza med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino ter med Soško dolino in Brkini, priporočamo obisk srednjeveške vasice Štanjel, svetovno znanih Škocjanskih jam, kobilarne Lipica, pomnika miru in razglednega stolpa Cerje, tematske poti Živi muzej Krasa in Brkinov, zasanjane dežele sadja.

Ljubljanski maraton FOTO: Matej Družnik

november

SLOVENIJA: Martinovo je čas, ko se grozdni sok spremeni v vino. Praznik slavijo po vsej Sloveniji, ob prešerni zabavi ga kulinarično zaznamuje pristna kmečka pojedina z raco ali gosjo, rdečim zeljem in mlinci, povsod, od Goričkega do Pirana ter od Jesenic do Brežic, je obvezno pokušanje mladega vina.

LJUBLJANA: November gourmet je mesec kulinaričnih dogodkov, delavnic in menijev za vse okuse in žepe. Od ulične prehrane do jedi z zvezdico, od kraft piv do vrhunskih vin in brezalkoholnih spremljav.

GORIŠKA BRDA: V Brdih so doma odlični vinarji, zato se s kakšnim od njih dogovorite za ogled kleti, nato pa izlet podaljšajte v Medano, kjer na Domačiji Belica strežejo odlične jedi. To domačijo vodi družina Mavrič, ki vam bo prijazno predstavila široko paleto domačih okusov, od hišnega šalama in pršuta do prekrasnih njokov, polente in drugih briških dobrot.

LJUBLJANA: Razstava Art Vital: 12 let tandema Ulay/Marina Abramović bo prikazala skupno delo in življenje Ulaya in Marine Abramović, ključnih akterjev performativne umetnosti. Ob razstavi bo potekal niz dogodkov, vključno z rekonstrukcijami performansov, filmskimi projekcijami in pogovori.

JEZERSKO: Prekrasno dolino, ki meji na Avstrijo, obdaja pa jo venec Kamniško-Savinjskih Alp, je vredno obiskati ob vsakem letnem času. Pozimi bodo na svoj račun prišli smučarski tekači na razgibanih progah, ljubitelji drsanja, sankači in pohodniki s krpljami. Potem vas bodo na toplo zvabile domače dobrote, kot je denimo značilna pastirska jed masunjek (maslovnik), krepka pastirska jed iz kisle in sladke smetane ter ajdove moke.

Martinovanje v Mariboru FOTO: Marko PIgac

december

LJUBLJANA: V decembrski Ljubljani je vsako leto izjemno živahno s prazničnim sejmom in številnimi brezplačnimi prireditvami v čudovito okrašenem starem mestnem jedru. Praznični sejem, ki ga spremlja ponudba v gostinskih hišicah, postane središče družabnega dogajanja, na bližnjih trgih pa se vrstijo brezplačni koncerti in druge prireditve za odrasle in otroke. Dogajanje doseže vrhunec na silvestrovo z zabavami na osrednjih trgih v mestu.

IZOLA: Ribiško mestece, ki v poletnih mesecih gosti trume turistov, se pozimi odene v praznične luči, ki vanj prinesejo radostno vzdušje. Postane namreč Ledeni otok, ki vabi na doživetja za vsakogar. Drsališče ob morju bo zagotovo navdušilo družine in vse, ki uživajo v zimski rekreaciji. Živahno je tudi med prazničnimi hiškami v parku Pietro Coppo.

POSTOJNA: Doživite božično-novoletni spektakel v skrivnostnem jamskem svetu. Česa podobnega ne morete izkusiti nikjer drugje po svetu, med 25. in 30. decembrom boste v podzemnih dvoranah največje turistične jame postali del božične zgodbe. Obisk Postojnske jame lahko združite z ogledom Predjamskega gradu in skrivnih prostorov hotela Jama.

KRVAVEC: To je priljubljeno smučišče mnogih Ljubljančanov, saj je le dobrih 20 kilometrov oddaljeno od glavnega mesta. Po dnevnih smučarskih užitkih se lahko odločite tudi za nočno sankanje po urejeni progi v soju žarometov. Na vrh strmine vam ne bo treba peš, lahko se zapeljete s štirisedežnico.

Decembrska Ljubljana FOTO: Tomi Lombar

januar '26

PORTOROŽ: Na osrednji plaži bodo 1. januar­ja že dvajsetič izvedli novoletni skok v morje, ki je postal prava medijska atrakcija. Iz vse Slovenije in sosednjih držav prihajajo pogumneži – nazadnje jih je bilo več kot 400 –, ki preizkusijo hlad Jadranskega morja ob dobri zabavi in podpori več tisoč gledalcev.

KRANJSKA GORA: Prvi vikend v januarju bodo s športnim adrenalinom popraznično utrujenost pregnale najboljše alpske smučarke na svetu. V Zgornjesavski dolini se bodo pomerile v veleslalomu in slalomu, s čimer bodo zbirale tudi točke za svetovni pokal.

ČRNA NA KOROŠKEM: Zadnji konec tedna v januarju se na Koroškem pod goro Peca zberejo navdušenci od blizu in daleč ter se pomerijo v gradnji snežnih gradov. Osrednji del prireditve je tekmovanje ekip od jutra do sončnega zahoda, ko sledi še zabava. Program naslednjega dne je namenjen otrokom in družinam.

MARIBORSKO POHORJE: V največjem smučarskem centru v Sloveniji se boste zagotovo naužili zimskih športnih radostih. Ob smučanju in teku na smučeh le streljaj od mestnega središča je izjemno priljubljeno tudi klasično sankanje, predvsem pa spusti s pležuhi, pri katerih je sedež pritrjen na smučko. To je lahko vožnja s stilom za vso družino.

Novoletni skok v morje v Portorožu FOTO: Tomi Lombar

februar '26

LJUBLJANA: LUV fest je festival ljubezni, umetnosti in vandranja, ki poteka od 8. februarja, ko praznujemo osrednji slovenski kulturni praznik, do 12. marca, ko se ženijo ptički. S festivalom vseh žanrov za vse generacije slavimo ljubezen do slovenske kulture, dediščine in slovenske besede. Ljubljana v tem času postane prostor odkrivanja, srečevanja in sobivanja raznolikih kultur.

VRBA: France Prešeren, največji slovenski pesnik, se je rodil leta 1800 v tej gorenjski vasici v občini Žirovnica, le streljaj od Bleda. Sedma kitica njegove pesmi Zdravljica je besedilo himne Republike Slovenije. Njegova rojstna hiša, preurejena v muzej, podaja nepozaben vpogled v njegovo izjemno zapuščino.

KRANJ: V središču Gorenjske, kjer se je končala življenjska pot velikega pesnika, v začetku februarja pripravijo Prešernov smenj (sejem), prav vsak dan je prešernovo. Mesto vabi obiskovalce še z drugimi znamenitostmi, zagotovo ne boste pozabili potepanja po rovih pod starim Kranjem, ki so jih zgradili med drugo svetovno vojno in so bili prvotno mestno zaklonišče.

PTUJ: V najstarejšem slovenskem mestu ob reki Dravi je največji slovenski pustni karneval. Kurentovanje velja za največji evropski pustni prikaz etnografskih mask na prostem, pogosto mu rečemo tudi peti letni čas. Bogati pustni dogodki po Sloveniji so še Fašjenk v Dobovi, Šelmarija v Kostanjevici na Krki, karneval z Butalci in coprnico Uršulo v Cerknici, Laufarija v Cerknem, Drežniški in Ravenski pust in drugi.