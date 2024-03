Nekoč je bila železnica, zdaj je kolesarska poslastica

Parenzana bo tudi jutri in pojutrišnjem, rade volje bom še kdaj poganjal po njej. Lahko bi obiskal zvezdarno v Višnjanu, podzemno jamo Baredine, se po terasah vinogradov in oljčnikov spustil proti Poreču. Ali pa šel pri nas v drugo smer kot tokrat, skozi Strunjansko dolino, in užival v pogledu med spuščanjem v Izolo.