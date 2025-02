Vrnitev h koreninam v srcu Slavonije

Wellness & wholeness hotel Materra v slikovitem okolju sredi slavonskih polj, v Čepinu pri Osijeku, je idealno zatočišče za vse, ki bi radi pobegnili iz vsakdanjega vrveža. Preplet luksuza in zelenja omogoča obiskovalcem popolno prenovo telesa, uma in duha. Celostno pojmovanje oddiha pomaga gostom, da se upočasnijo, da uživajo v trenutku in se prepustijo doživetjem, ki jih ponuja hotel.

FOTO: RYS

Po navdihu iz narave in elementov v okolju so zasnovali ekskluziven 1500 kvadratnih metrov velik velnes & spa prostor, v katerem razkošje in naravna harmonija omogočata gostom nepozabno doživetje. Dizajn hotela se zgleduje po harmoniji okolja in sodobnega minimalizma. Topli lesni toni, zračni prostori in elegantni detajli ustvarjajo v njem vzdušje udobja in miru. Vsaka soba je zasnovana tako, da ponuja edinstven pogled na obzorje, obsijano s soncem, in zelene slavonske ravnice, kar vas bo napolnilo z novo življenjsko energijo.

Hotel Materra je tudi sicer zavezan trajnostnemu poslovanju in odgovornemu odnosu do okolja. Opremljen je z visokotehnološkimi sistemi, ki omogočajo samozadostnost in dodatno prispevajo k spodbujanju okoljske ozaveščenosti. Edinstveno spa doživetje v Materri dodatno bogati uporaba izdelkov Beigic, luksuzne korejske čiste kozmetike. Razen v centru dobrega počutja lahko gostje v mini spa ritualih z uporabo izdelkov Beigic, ki so brez strupenih sestavin, dokazano blagodejni za kožo in v skladu z zavezanostjo k trajnosti, uživajo tudi v udobju svojih sob. Negovalni rituali ne bodo le obogatili vaše izkušnje bivanja v hotelu, ampak vas bodo spomnili tudi na pomen trenutkov sprostitve in harmonije.

FOTO: RYS

Materra torej ponuja veliko več kot nastanitev – tu lahko začutite čarobnost slavonske ravnice, se potopite v svet miru in dobrega počutja ter najdete notranje ravnovesje v edinstvenem hotelskem okolju.

Naročnik oglasne vsebine Wellness & wholeness hotel Materra