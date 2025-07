Saj ni res – pa je!

Ministrstvo za finance je prekinilo pripravo obdavčitve nepremičninskega premoženja, s čimer so želeli povečati dostopnost stanovanj, dokler ne bodo uresničeni drugi ukrepi, in sicer večja pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter izboljšanje sistema registracije najemnih pogodb. Odločitev je smiselna, tako politično kot strokovno. Vendar pa velja opozorilo, da bo to področje zelo trd oreh tudi za prihodnjo vlado, ne glede na to, kdo jo bo vodil.