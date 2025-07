Vročina bolj nevarna za prebivalce v mestih kot na podeželju

V nadaljevanju preberite:

Podnebne spremembe nam prinašajo pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo tudi daljša in intenzivnejša. Vročina lahko prizadene vse prebivalce, še posebej pa so občutljivi tisti v mestih, starejši, otroci, nosečnice, bolniki, brezdomci in socialno izolirani prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov, opozarjajo na NIJZ.

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, dehidracijo, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico oziroma kratkotrajno izgubo zavesti, vročinsko kap in poslabšanje obstoječih bolezni. Zato je treba ravnati preventivno, svetujejo na NIJZ, se umakniti v senco, v naravo ali hladnejše prostore, zmanjšati nastajanje toplote na primer s svetili, štedilniki in drugimi aparaturami.

