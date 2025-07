V nadaljevanju preberite:

Ko je Kitajska včeraj objavila, da bo na konjak, uvožen iz Evropske unije, uvedla carine, ki znašajo tudi do 34,9 odstotka, je bilo to jasno znamenje, da azijska sila ni zadovoljna z evropskimi stališči, in to predvsem glede trgovinskih odnosov, pa tudi pri številnih drugih vprašanjih, ki zadevajo ­kitajsko varnost.

Evropa še vedno bolj posluša ZDA kot vse druge? Kakšne posledice ima to?