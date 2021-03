2TDK za prvi odsek izbral Kolektor CPG

2TDK je za izvajalca del prvega odseka drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom izbral konzorcij Kolektor CPG, d. o. o., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş., ki je oddal najugodnejšo ponudbo v vrednosti 403.613.361,12 evra brez DDV.Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh. Kot smo že pisali , bi lahko bila pogodba za gradnjo podpisana aprila, kar bi omogočilo, da se maja začnejo tudi gradbena dela.Prvi odsek je del proge med Divačo in Črnim Kalom. Ponudbo je sicer poleg izbranega konzorcija oddal še konzorcij pod okriljem avstrijskega Strabaga, ki je bil pripravljen odsek zgraditi za 463.486.619,28 evra brez DDV.Drugi tir med Divačo in Koprom je razdeljen na dva odseka. Za drugi odsek, od Črnega Kala do Kopra, je ponudbo oddal le konzorcij pod okriljem Kolektorja CPG, ki je ponudil 224,7 milijona evrov brez DDV. Izvajalec za ta odsek bo uradno izbran prihodnji teden.