Adidas razmišlja, kako se znebiti Reeboka

V članku preberite

Nemški velikan s področja športne obutve Adidas je leta 2005 za 3,8 milijarde dolarjev prevzel ameriškega tekmeca Reebok – predvsem zato, da bi se na domačem terenu lažje zoperstavil družbi Nike. Do resničnega tržnega preboja in izboljšanja poslovanja znamke Reebok ni prišlo, zato so različni aktivistični delničarji od Adidasa že večkrat zahtevali, da znamko proda. »Morda bi bil Reebok zanimiv za kakšen sklad zasebnega kapitala, ki bi ga prestrukturiral.«