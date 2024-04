Aljoša Jerman Blažič: Tehnologije niso le za elite, so za vse

Tokrat smo v podkastu Supermoč gostili Aljošo Jermana Blažiča, enega ključnih akterjev na področju digitalizacije, ustanovitelja podjetja SETCEE, čigar znamka Better Sign je postavila nove standarde na področju elektronskega podpisovanja.

V intervjuju za serijo podkastov Supermoč je Aljoša razkril pogled čez konvencionalne meje poslovnega sveta, na svojo vizijo in strast do digitalizacije. Pri tem je poudaril pomen elektronskega podpisa, inovacije, ki pušča močan pečat ne le na lokalni, ampak tudi na evropski in svetovni ravni.

Aljoša, ki je razvil zanimanje za tehnologijo že kot otrok, verjame, da inovacije lahko izboljšajo kakovost življenja ljudi. Ta prepričanja so ga privedla do upravljanja digitalnih transakcij, za katere se je specializiral, in na tem področju postal ključni igralec v Sloveniji.

Njegova vizija in poslanstvo sta jasna – verjame v moč tehnologije, a hkrati poudarja pomembnost dostopnosti. Prepričan je, da tehnološke rešitve ne smejo biti rezervirane le za elito, ampak morajo biti dostopne širši populaciji. To prepričanje ga vodi vsak dan in mu daje motivacijo za nenehno izboljševanje in širjenje dosega njegovega podjetja.

Poleg svojega poslanstva Aljoša poudarja tudi pomen mikroupravljanja in pozornosti do detajlov. Čeprav to včasih lahko povzroči napetosti znotraj ekipe, verjame, da so detajli tisti, ki naredijo razliko med uspehom in neuspehom. Prav tako se zavzema za razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov, kar je ključno za inovacije in napredek.

Aljoša Jerman Blažič FOTO: Marko Feist

Čeprav se nikoli ni poistovetil z vlogo »fana« velikih blagovnih znamk, si vseeno za navdih pogosto ogleduje velika podjetja, kot sta Tesla in Apple. Po njegovem mnenju je ključ do njihovega uspeha v sposobnosti, da sprejmejo obstoječe rešitve in jih preoblikujejo na inovativen način. Tako je, denimo, Apple s svojimi izdelki, kot je iPod, spremenil način, kako ljudje poslušajo glasbo, in odprl vrata novim pristopom v glasbeni industriji.

Aljoša Jerman Blažič ne izpostavlja nobenega posameznega idola, ampak se zgleduje po načinu razmišljanja in delovanja uspešnih podjetij. Njegova zgodba in prepričanja kažejo na pomembnost prijateljstev in odprtega uma pri doseganju uspeha v poslu. Sam se je prav zaradi prijatelja pravnika, s katerim je bil povezan od otroštva, priučil brati »droben tisk« v pravniških aktih in tako v zakonodaji odkril vrzeli, ki so mu dale zalet za ustvarjanje nečesa, česar v Sloveniji še nismo poznali – elektronskega podpisa.

V studiu medijske hiše Dela se je udobno počutil, saj mu to okolje ni bilo tuje. »Ko sem se v svoji profesionalni karieri srečal z novinarstvom, sem poskušal materializirati svoje poslanstvo: posredovanje informacij in izobraževanje javnosti o digitalnih orodjih,« je razložil.

Čeprav ni bil tehnični ustanovitelj, je bil od začetka del podjetja SETCEE, ki se je s polnim zagonom podalo na pot komercializacije elektronskega podpisa. »Za nas je bil izziv, kako kompleksno tehnologijo prenesti na bolj preprost način. Izziv je, kako javnost izobraziti, da sprejme digitalna orodja kot del vsakdanjega življenja«, je pojasnil.

Digitalizacija je dobila zagon že pred pandemijo, vendar je ta gotovo pospešila potrebo po njej. »Svet je postal bolj odprt za digitalne inovacije,« je poudaril Blažič.

Aljoša Jerman Blažič FOTO: Marko Feist

Karierna pot sogovornika podkasta Supermoč se je sicer začela na Inštitutu Jožef Štefan, zato mu, čeprav je zaplul v povsem podjetniške vode, razkorak med akademsko sfero in gospodarstvom še vedno predstavlja izziv, in sicer tako za raziskovalce kot za napredek družbe. »Akademske raziskovalne skupine se še vedno premalo povezujejo z gospodarstvom, kar je ovira za napredek, za hitrejši tehnološki razvoj. V Sloveniji se raziskovalne skupine premalo povezujejo z gospodarstvom, kar upočasnjuje uvajanje inovativnih rešitev,« je dejal. Aljoša Jerman Blažič je slovenski pristop primerjal s tistim v Nemčiji in ZDA, kjer so raziskovalne institucije pogosteje komercialno financirane in tesno sodelujejo z industrijo.

Zgodba podjetja Better Sign je zrasla iz želje po preprostem, a varnem elektronskem podpisu. Prvotno so se ukvarjali z biometričnimi podpisi, vendar so se zaradi zakonskih omejitev usmerili v elektronsko hrambo dokumentov. Ključni korak k uspehu je bilo sodelovanje z Arhivom RS, ki je omogočil zakonsko podlago za elektronsko podpisovanje. Blažič je razkril, da je biometrični podpis, čeprav izjemno varen, v Sloveniji zelo omejen zaradi zakonodaje. »To je bil velik izziv za nas,« je priznal.

Njegovo podjetje SETCEE se tako zdaj ponaša z blagovno znamko Better Sign, ki je postavila nove standarde na področju elektronskega podpisa. »Naš cilj je poslovanje narediti hitrejše, agilnejše, prilagodljivejše in navsezadnje tudi trajnejše,« je pojasnil.

Kljub nenehnemu napredku digitalnih tehnologij Blažič ostaja zvest tradiciji. Aljoša poudarja simbolno moč podpisa kot dejanja, ki povezuje osebnost podpisnika z dokumentom. »Podpis je zame povezava med osebo in dejanjem, s katerim jamči za svoje odločitve,« je sklenil.

Podjetje Better Sign je že prepoznavno v številnih industrijah, vključno z bančništvom, zavarovalništvom in telekomunikacijami. Njihova tehnologija je revolucionarna in omogoča oddaljeno podpisovanje ter digitalno hrambo dokumentov, kar pripomore k učinkovitosti poslovanja in boljši uporabniški izkušnji.

Aljoša Jerman Blažič je s svojo vizijo in podjetjem Better Sign vodilni akter na področju elektronskega podpisovanja, ki pomembno pripomore k digitalni transformaciji in napredku poslovanja v Sloveniji in širše.