Denis Oštir: Na Kitajskem jokajo za zaposlenim, ki da odpoved

V novi epizodi podkasta Supermoč, ki je nastala pod pokroviteljstvom A1 Slovenija, smo gostili Denisa Oštirja, nekdanjega novinarja, ki je pred leti še v upravi Franja Bobinca postal vodja stikov z javnostjo v podjetju Gorenje, zdaj pa deluje kot direktor poslovnega razvoja v hčerinski družbi Vidaa kitajskih lastnikov Gorenja.

Denis Oštir je širši javnosti, predvsem tviterašem, znan tudi pod psevdonimom »kričač«. Nadel si ga je po legendarnem radiu Kričač, ki se ga ni dalo nikoli utišati.

Denis Oštir je v podkastu delil svoje razmisleke o današnjih izzivih in trendih v medijski pokrajini, vlogi piarovcev, pomenu sponzorstva in vključevanja podjetij na velike svetovne sejme, o medijski krajini, o odnosu med tradicionalnimi in digitalnimi mediji ter seveda vplivu družbenih omrežij.

»Twitter oziroma X je postal agresiven in zamorjen«, je dejal Denis Oštir in nadaljeval, da »si ljudje na družbenih omrežjih dovolijo z masko anonimnosti bruhati bes, jezo in nesramnost, kar si je v oštariji iz oči v oči nikakor ne bi upali«.

Na vprašanje, ali so družbena omrežja dober prostor za odpiranje ventila in priložnost, da se strasti tam razvnamejo in umirijo za mirno delovanje na drugih poljih življenja, Oštir odgovarja precej pesimistično in na žalost obenem realno: »Ne, bes in zlivanje gnoja, jeza, žalitve se iz družbenih omrežij širijo v vse pore našega življenja. Ljudje so nezadovoljni in jezni na ves svet.«

Denis Oštir v Delovem studiu. FOTO: Marko Feist/Delo

Ker je Denis Oštir po poklicu novinar, smo se v podkastu z njim pogovarjali tudi o moči medijev. »Mediji niso v krizi, ravno nasprotno; ob razmahu komunikacijskih kanalov in platform je danes najboljši možen trenutek za biti novinar. Toliko možnosti ima, kamor lahko lansira zgodbo, in pri tem so tradicionalni mediji še vedno najbolj verodostojni, saj navsezadnje, le kdo bo prek tiktoka spremljal udarne in sveže novice o, denimo, potresu ali začetku vojne ali lockdowna – nihče. Vsi bodo seveda prižgali radio, televizijo ali odprli časopis,« je dejal Oštir, ki je dodal, da so pri tem ključni verodostojni novinarji.

Oštir, ki je na britanski šoli predaval tudi o vlogi piarovcev, podajanju zgodb in medijih, je dejal, da je velik ljubitelj pretočnih medijev, ki mu omogočajo spremljanje točno tistih vsebin, ki si jih sam izbere: »Svoboda izbire, stran od TV-sporedov, mi je izjemno všeč. Rad si ogledam serije, dokumentarne oddaje, ki me zanimajo, takrat, ko si jih sam želim.«

Slednje, težnja po svobodni izbiri, pri Denisu Oštirju ni nič čudnega, saj je človek, ki ljubi svobodo, različnost in neukalupljenost. Kaj pa ga pri dinamični življenjski in karierni poti najbolj motivira?