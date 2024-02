Dejan Turk: Z jadrnico iščem zalive, kjer ni signala za telefon

V podkastu Supermoč je Dejan Turk, dosedanji predsednik uprave A1 Slovenije in Srbije, razkril ključne elemente svoje uspešne kariere ter delil svoje vpoglede v prihodnost ne le telekomunikacijskega sektorja, ampak naših življenj na splošno.

Turk, ki se junija letos seli na mesto predsednika uprave A1 Slovenije in A1 Hrvaške ter s svojo izkušeno perspektivo in optimizmom predstavlja ne le poslovnega voditelja, temveč tudi posameznika, ki verjame v moč trajnostnega razvoja, inovacij ter pristne komunikacije, se navdušuje nad zgodovinskim junakom Williamom Wallesom, ki ga je v legendarnem filmu Braveheart upodobil Mel Gibson. »Neustavljiva (pre)moč manjšine in šibkejših nad prislovično močnejšimi in večjimi ter sledenje notranjim vodilom za skupni boljši jutri je zame vrednota, ki ji sledim vse življenje«, je v podkastu Supermoč dejal Dejan Turk.

Sogovornik, ki v podkastu ne pozabi omeniti, kaj ustavlja rast slovenskega gospodarstva, in poda tudi nekaj idej, za konkurenčnejše okolje, je prepričan, da se supermoč skriva v povezovanju ljudi, pristni osebni komunikaciji v odnosu do sodelavcev ter strank. »Supermoč črpam iz pristne komunikacije. Moč besede, močan stisk rok in pogled v oči daje ljudem neprekosljivo moč, ki bo premagala umetno inteligenco.«

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Dejan Turk ni »klasičen« menedžer; prehodil je precej drugačno karierno pot od večine menedžerjev, takšno, ki bi jo zlahka upodobil hollywoodski režiser. »Takoj po zaključenem študiju v tujini sem se zaposlil v McDonald´su sprva kot pek krompirčka in hamburgerjev, kasneje kot vodja restavracije in direktor mreže restavracij Slovenije in Hrvaške. To je bila izjemno zanimiva in poučna izkušnja, skozi katero sem dobil res pristni stik s tem, kako deluje celoten poslovni ustroj. Celo naučili so nas komuniciranja z neizprosnimi novinarji ali pa najboljših trikov prodaje, ki se vselej začne na »okencu«. Ta osredotočenost na »prvo bojno črto« me je spremljala skozi celotno kariero. Še danes ne mine dan, da ne obiščem našega klicnega centra ali katere izmed poslovalnic, saj tam dobim sveže informacije o tem, kaj pričakujejo in želijo uporabniki.«

Od hamburgerjev do menedžerja

Turkova življenjska pot je zaznamovana z vztrajnostjo, neustrašnostjo, predanostjo, vizijo, znanjem in sanjami. Od začetka kariere kot pek hamburgerjev v McDonald's do vodnika in nato menedžerja je dosegel izjemne višine, prejel številna priznanja in nagrade ter postal sinonim za uspeh v telekomunikacijski industriji.

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V pogovoru o prihodnosti telekomunikacijskega sektorja je Turk izpostavil ključne izzive, predvsem pa kibernetsko varnost in tehnološki napredek. Poudaril je pomembnost varovanja podatkov naročnikov in zagotavljanje ustrezne tehnologije za prenos večjih količin podatkov. V podkastu Supermoč pa se je dotaknil tudi trajnosti, h kateri je A1 zavezal ne le vse svoje zaposlene, ampak tudi dobaviteljsko verigo, poslovne partnerje in stranke. Takole je razmišljal o tem izzivu: »ESG predstavlja pomemben okvir za trajnostno poslovanje, vendar moramo biti previdni, da ne prekoračimo meje svobode odločanja. Pomembno je, da se zavedamo etičnih smernic in sledimo ciljem trajnostnega razvoja brez ogrožanja temeljnih vrednot.«

Gost se je dotaknil tudi talentov, ki bežijo iz Slovenije v tujino in posvaril na rigidnost poslovnega okolja v Sloveniji. »Mladi se odpirajo novim paradigmam, zato jih je treba najprej razumeti in ujeti v okolje, ki bo odprto za inovacije ter odprto komunikacijo.«

Dejan Turk, ki svojo oazo miru išče v preprostih stvareh in družinskem krogu, je ob koncu dejal, da je ne glede na mnenje okolice treba ostati zvest svojim sanjam in željam in se ne braniti tistih redkih, a dragocenih trenutkov, ko nam življenje ponudi kanček doživetja v slogu »carpe diem«.