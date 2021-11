Ambiciozni cilji za industrijo v tem desetletju

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je tretja najbolj industrializirana država v Evropi. Vlada je letos poleti sprejela industrijsko strategijo do leta 2030. »V Sloveniji moramo poskrbeti za nov razvojni preboj, ki bo industriji ohranjal položaj vitalnega dela gospodarstva. Ta preboj bo temeljil na zelenem, ustvarjalnem in pametnem razvoju,« so zapisali. Kakšni so cilji strategije in kateri so ključni izzivi industrije?