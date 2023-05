Američani uspešno krotijo inflacijo

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je pomirila zaskrbljenost glede bančnega sektorja in visokih cen življenjskih potrebščin. Pričakuje se, da bo ključna obrestna mera do konca leta ustavljena pri 5,1 odstotka.

Guverner Feda Jerome Powell je nakazal, da se proces zviševanja obrestnih mer približuje koncu, kar kaže na morebiten premor na junijskem zasedanju. Poleg tega je še Evropska centralna banka (ECB) pred kratkim povišala obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Če bo Fed prenehal zviševati obrestne mere, medtem ko jih ECB še vedno dviguje, bo evro lahko pridobil proti dolarju.

Podjetja z nižjim dobičkom

Ob signalih umiritve zategovanja monetarnih politik nam aktualni pritok makroekonomskih podatkov sicer riše mešano sliko globalnega gospodarstva. V ZDA imamo krepak trg delovne sile, hkrati pa spet vlada strah pred morebitnim nastopom recesije v Nemčiji.

Na začetku prejšnjega tedna so cene nafte narasle, cene zahodnoteksaške WTI so presegle 72 dolarjev za sod, saj so se strahovi pred ameriško recesijo ob podatkih trga dela, ki so bili boljši od pričakovanih, umirili. Skratka, po skoraj enomesečnem padanju naftnih cen je aprilsko poročilo o zaposlovanju v ZDA spodbudilo rast cen nafte, čeprav bi lahko močan trg dela dalj časa ohranjal višje obrestne mere.

Za nami je sicer že skoraj celotna sezona objav poslovnih izidov podjetij, kjer so se podjetjem, zajetim v indeksu S&P500, prihodki v medletni primerjavi povišali za 4,3 odstotka, medtem ko je dobiček upadel za štiri odstotke. Dobiček se je v medletni primerjavi povišal sektorjema diskrecijskih dobrin za 32 odstotkov in v industrijskem sektorju za dobrih 20 odstotkov. Pridobila sta še sektor energetike (+14 odstotkov) in finančni sektor (+ pet odstotkov). Preostali sektorji so izgubili, največ sektor materialov, kateremu je dobiček upadel za kar 26 odstotkov.

Slabša slika v Evropi

Če usmerimo pogled v širšo globalno ekonomijo, vidimo, da je nemška industrijska proizvodnja marca padla za 3,4 odstotka na mesečni ravni, kar je slabše od napovedi trga. Glavni razlog za padec je bil avtomobilski sektor.

Ob slabšem povpraševanju gospodinjstev in vztrajnejši inflaciji v Evropi lahko ugotovimo, da je ekonomska slika trenutno boljša v ZDA kot v Evropi. Stopnja inflacije v ZDA je nepričakovano upadla na 4,9 odstotka, kar je najnižje od aprila 2021 in pod pričakovanji pri petih odstotkih. Donosnost ameriške desetletne državne obveznice se je znižala na 3,42 odstotka po objavi poročila o inflaciji, ki je pokazala presenetljiv upad inflacije v aprilu.

Pri tem so se cene proizvajalcev v ZDA povečale manj od pričakovanj. Te so se v aprilu povečale za 0,2 odstotka glede na prejšnji mesec. Ugodni podatki glede rasti cen so še dodatno okrepili argumente za to, da bi se Fed prihodnji mesec lahko ustavil s postopkom zategovanja denarne politike in povečal verjetnost znižanja obrestnih mer kasneje v letu, kar bo letos ugodno vplivalo na globalne tečaje delnic.