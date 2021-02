Ameriška zima dviga cene goriva v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Rast cen surove nafte je opazna tudi na naših črpalkah. Te od oktobra lani lahko prosto določajo cene. Kako je sprostitev vplivala na cene goriv v Sloveniji? Kako so se prilagodili trgovci?

Kje so razlogi za dvig cen surove nafte?

Se bodo cene še zvišale?

Kako strožje okoljske zahteve vplivajo na porabo nafte in naftnih derivatov?