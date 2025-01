Ameriško-korejski jedrski dogovor pomemben tudi za Slovenijo

Ameriški ponudnik jedrske tehnologije Westinghouse ter korejska ponudnika KEPCO in KHNP so dosegli globalni sporazum o poravnavi, s katerim so rešili odprt spor glede intelektualne lastnine, je sporočil Westinghouse.

Spor med ameriškim in korejskim podjetjem je nastal po odločitvi češke vlade, da za dobavitelja nove jedrske elektrarne izbere Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP), na kar so se v Westinghousu pritožili, saj očitajo Južnim Korejcem, da so jim jedrsko tehnologijo dali zgolj za uporabo na jugu Korejskega polotoka, ne za izvoz v tujino. Ta sporazum je pomemben tudi za Slovenijo, saj se oba ponudnika, poleg francoskega EDF, potegujeta tudi za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško.

Sporazum obema stranema omogoča, da z večjo gotovostjo nadaljujeta razvoj in nameščanje novih jedrskih reaktorjev. Prav tako vzpostavlja temelje za prihodnje sodelovanje pri razvoju novih jedrskih projektov po vsem svetu, so sporočili iz Westinghousa. »Pri Westinghousu smo zadovoljni z doseženim dogovorom z družbama KEPCO in KHNP glede tega pomembnega vprašanja. Ob naraščajočih svetovnih potrebah po zanesljivi energiji za osnovno obremenitev se veselimo priložnosti za sodelovanje pri uvajanju jedrske energije v še večjem obsegu,« je povedal predsednik in generalni direktor družbe Westinghouse Patrick Fragman. KHNP in Češka republika naj bi pogodbo podpisali marca, piše The Korea Times.

Družba Westinghouse Electric Company si bo z družbama KEPCO in KHNP prizadevala za zaustavitev vseh trenutnih sodnih postopkov. V skladu z dogovorom med strankama pa so nadaljnje podrobnosti o pogojih poravnave zaupne, so še sporočili.

Poravnavo so potrdili tudi v KHNP. »Dogovor bo služil kot priložnost za vzpostavitev tesnejšega odnosa med KHNP in Westinghousom,« je dejal predsednik in izvršni direktor KHNP Juhu Vang. Glavni izvršni direktor Kepca Kim Dong Čol pa je k temu dodal, da je sporazum obnovil tradicionalno partnerstvo med državama, ki traja zadnjih 50 let. Po njegovem bo dogovor končno odprl vrata za Kepco, da začne bolj aktivno slediti ponudbam za globalne projekte jedrskih elektrarn.