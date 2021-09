Avgusta število brezposelnih upadlo na 69.292

Število registriranih brezposelnih se še naprej zmanjšuje in se je do konca avgusta znižalo na 69.292 oseb. To je 1,9 odstotka manj brezposelnih kot julija in 21,4 odstotka manj kot avgusta lani, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje. Mesečno število brezposelnih je tako zdaj najnižje po decembru 2008, ko jih je bilo 66 239.



Povpraševanje po delavcih se krepi. Delodajalci, največ jih je s področij izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, so avgusta zavodu sporočili 15.389 prostih delovnih mest, kar je 11 odstotkov več kot julija in za dobro četrtino več kot avgusta 2020. Še naprej je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, sledijo pa učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji, delavci v gradbeništvu, vozniki tovornjakov, vzgojitelji ter natakarji in varilci.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: