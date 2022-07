Hyundaieva ameriška dobaviteljska podružnica obtožena otroškega dela

Reuters se sklicuje na navedbe lokalne policije iz ameriške zvezne države Alabama, starše otrok in nekaj nekdanjih zaposlenih v tem obratu, kjer izdelujejo odpreške za avtomobile, ki jih nato sestavljajo v bližnji Hyundaievi tovarni. Konkretno za modela elantra, sonata in santa fe, ki naj bi predstavljali 38 odstotkov vse prodaje te znamke v ZDA.

Otroci naj bi bili v starosti od 12 do 15 let, zdaj pa naj ne bi več delali. Kot piše The Washington Post, se trenutno lokalne oblasti usklajujejo z zveznimi, da bodo v podjetju uvedli uradno preiskavo, zadeve pa da ne morejo komentirati.

V Smartu so zanikali, da bi v preteklosti vede zaposlovali koga, ki po zakonu ne bi smel delati, pri Hyundaiu pa Reutersu na vprašanja niso odgovorili.

Agencija je med drugim navedla, da je bilo podjetju Smart s strani zvezne agencije za nadzor varnostnih in zdravstvenih delovnih pogojev od leta 2013 izrečenih za skupno 48 tisoč dolarjev denarnih kazni, že tudi letos.

Podjetje, ki zatrjuje, da je sposobno izdelati karoserijske sestavne dele za 400 tisoč vozil na leto, naj bi imelo težave s pomanjkanjem delovne sile.