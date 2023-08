Bančni razlaščenci ogorčeni nad novim zakonom

V nadaljevanju preberite še:

Ministrstvo za finance je pripravilo nov predlog zakona o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov podrejenih obveznic in delnic saniranih bank v letih 2013 in 2014, a prizadeti vlagatelji so z njim vse prej kot zadovoljni. Menijo, da tokratni predlog ni nič boljši od tistega, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, in da razlaščenim vlagateljem ne omogoča učinkovitega pravnega sredstva.