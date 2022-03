Banka Slovenije ne sme financirati odškodnin razlaščencev

V nadaljevanju preberite:

Rešitev, da bi morala Banka Slovenje iz svojih sedanjih in bodočih rezerv plačati odškodnine za bančne izbrise ni v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije, v svojih predlogih sodišču EU v Luksemburgu meni generalna pravobranilka Juliane Kokott. Na to sodišče se je namreč z vprašanji o tem obrnilo slovensko ustavno sodišče pri presojanju določil zakona o pravnem varstvu razlaščenih vlagateljev v sanaciji bank leta 2013 in 2014.

Miha Kunič, odvetnik razlaščencev, je komenitral odločitev.