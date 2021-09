Banka Slovenije sprošča omejitve za delitev bančnih dobičkov

V Banki Slovenije ne bodo podaljšali makrobonitetnega ukrepa, s katerim so bankam in hranilnicam v zaostrenih gospodarskih razmerah zaradi epidemije koronavirusa začasno, do konca septembra, omejili razdelitev dobičkov, sporočajo iz centralne banke. Hkrati napovedujejo, da bodo »kapitalske in dividendne načrte bank in hranilnic okrepljeno spremljali na individualni ravni v okviru rednega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja.«



S koncem septembra bo prenehalo veljati tudi centralnobančno priporočilo za lizing družbe. »Ob tem od bank, hranilnic in lizing družb pričakujemo konservativen pristop in skrbno ravnanje ob upoštevanju individualnih okoliščin. Posebej tudi izpostavljamo, naj banke in hranilnice pri načrtovanju izplačila dobičkov ne podcenjujejo prihodnjih tveganj, ki ostajajo visoka,« finančnike opozarjajo v BS, ki jo vodi Boštjan Vasle.



Banka Slovenije je sicer omenjeni previdnostni ukrep uvedla aprila lani, ob začetku epidemije, nato pa ga je februrja letos še začasno podaljšala, po zgledu evropske direktive pa je takrat dopustila izjemo, da je banka lahko izplačala dividende, če je bil njen kumulativni dobiček v prvem četrtletju letos pozitiven. Del, ki se je nanašal na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, pa je centralna banka tedaj spremenila v priporočilo,

