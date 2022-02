Banke konec meseca v ustavno presojo zakona o frankih

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ki ga je državni zbor sprejel v začetku meseca, stopi v veljavo v soboto, 26. februarja. V Združenju bank Slovenije so prepričani, da »bo povzročil izjemno obsežne negativne učinke na gospodarstvo in makroekonomsko stabilnost Slovenije,« banke pa napovedujejo, da bodo 28. februarja, na prvi delovni dan po uveljavitvi zakona, na ustavno sodišče vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona in predlog za začasno zadržanje njegovega izvrševanja.

V bankah menijo, da ima zakon poleg neposrednih učinkov na kapital bank, mnogo širše in izjemno obsežne negativne učinke na celotno gospodarstvo in makroekonomsko stabilnost Slovenije, ob tem pa da je »operativno tako rekoč neizvedljiv in tudi v nasprotju z mnogimi zakoni Republike Slovenije, kot tudi mnenji nacionalnih ter evropskih regulatornih in nadzornih institucij.«

Po mnenju bančnikov je nedopustna zlasti povratna veljava zakona (retroaktivnost), ustavno nedopusten se jim zdi tudi poseg v lastninsko pravico, sporen je po njihovem tudi poseg v pravnomočno urejena pravna razmerja itd.

Zakon je po mnenju ZBS tudi neizvedljiv zaradi predpisov s področja varovanja osebnih podatkov za kreditne pogodbe, ki so bile odplačane pred letom 2012, saj da banke več ne razpolagajo s podatki. Hkrati pa predvideva visoke denarne kazni za neizvedbo aktivnosti v rokih, ki jih v praksi ni mogoče izvesti. »Takšni stroški bi lahko skupaj z ostalimi tveganji – med drugim tudi višje zadolževanje Republike Slovenije na mednarodnih trgih, kar ima tudi neposredni vpliv na zadolževanje gospodarstva - ogrozili finančno stabilnost slovenskega bančnega sistema.«

Bančniki še izpostavljajo, da zakon predvideva tudi odvzem licence, če banka v več kot desetih primerih v roku ne izvede zakonskih določil, ki pa so operativno neizvedljiva, saj niti ne bo moč pridobiti vseh podatkov. »To pomeni, da bi se v skrajnem primeru lahko več bank v slovenskem sistemu nenadoma znašlo brez licence za poslovanje. Posledice takšne situacije vzpostavljajo nepredstavljivo tveganje finančne stabilnosti, kot tudi nepopravljivo škodo slovenskemu gospodarstvu in na koncu državljanom Slovenije,« menijo v ZBS in za 28. februar napovedujejo novinarsko konferenco, kjer bodo podrobneje pojasnili svoja stališča.