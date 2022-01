Banke pokajo od likvidnosti, bančniki kritični do omejitev kreditiranja

V nadaljevanju preberite:

Bančniki pri nas so v zadnjih dveh letih odigrali eno ključnih vlog, da imamo zdaj v Sloveniji visoko gospodarsko rast in zaposlenost, banke imajo robustno kapitalsko ustreznost in ob šibkem povpraševanju po kreditih tudi za kar deset milijard evrov presežne likvidnosti.

Na drugi strani pa zaradi »ponižujočih in žaljivih« omejitev pri kreditiranju prebivalstva, ki jih je konec leta 2019 uvedla Banka Slovenije, več sto tisoč Slovenk in Slovencev pri njih ne more najeti posojila, je na novinarski konferenci Združenja bank Slovenje izpostavil predsednik njegovega nadzornega sveta Blaž Brodnjak.