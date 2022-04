Banke v prvih dveh mesecih z 52 milijoni dobička

Banke v Sloveniji so v prvih dveh mesecih letos razmeroma uspešno poslovale in ustvarile 52,3 milijona evrov dobička pred davki. To je milijon evrov manj kot lani v istem obdobju, pri tem da so letos nekaj manj sproščale oslabitve in rezervacije, ugotavlja Banka Slovenije v mesečnem poročilu o poslovanju bank.

Banke so sicer povečale obseg posojil podjetjem in gospodinjstvom. Pri posojilih gospodinjstvom se je medletna rast stanovanjskih posojil okrepila (na skoraj 7,5 milijarde evrov) in je bila z več kot desetodstotno rastjo četrta najvišja v evrskem območju. Na drugi strani so se potrošniška posojila medletno zmanjšala za 3,6 odstotka, v Banki Slovenije pa kljub temu »opažajo stabilen prirast novih poslov«.

Banke so po ugotovitvah regulatorja izboljšale tudi svoja dohodkovna gibanja, njihov bruto dohodek se je povečal za 5,6 odstotka, kar je posledica tako pozitivne rasti neto obresti (3,6 odstotka) kot neobrestnih prihodkov (za 8,6 odstotka). Neto dohodek bank se je, ob 4,1-odstotnem povečanju operativnih stroškov, medletno zvišal za desetino.

Likvidnost na ravni bančnega sistema še naprej ostaja visoka, dosega skoraj 11 milijard evrov, če upoštevamo denar v blagajnah, stanje na računu pri centralni banki in vpogledne vloge pri drugih bankah. Skupna bilančna vsota bank se je medletno zvišala za 6,6 odstotka na skoraj 48,4 milijarde evrov. Še vedno naraščajo tudi depoziti prebivalstva pri bankah: konec februarja so znašali skoraj 24,3 milijarde evrov oziroma dobrih pet odstotkov več kot v istem času lani.