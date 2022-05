Begunci iz Ukrajine ne bodo rešili kadrovske vrzeli

V nadaljevanju preberite še:

V Sloveniji je trenutno okoli 6100 beguncev iz Ukrajine. V preteklih tednih, ko so k nam množično prihajali begunci iz Ukrajine, so številni delodajalci izražali interes, da bi jih zaposlili. A za zdaj je teh zaposlitev razmeroma malo. Pogledali smo zakaj in kje se zatika?